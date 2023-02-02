Карина Левко представит Челябинскую область в финале конкурса «А ну-ка, девушки!»

Самая талантливая осужденная Челябинской области – Карина Левко из СИЗО-3 – будет представлять регион в финале традиционного ежегодного конкурса ФСИН России «А ну-ка, девушки!».

Участие темноволосой красавицы, отбывающей наказание в столице Южного Урала, в последнем этапе популярных колонийских состязаний будет заочным, как и у ее конкуренток.

О том, что талантливая девушка из Челябинска победила в региональном этапе конкурса «А ну-ка, девушки!», агентству «Урал-пресс-информ» рассказали в ГУФСИН России по Челябинской области.

По словам начальника пресс-службы ведомства Ольги Емельяновой, отборочные этапы проходили в следственных изоляторах №1, №2, №3, №4, а также в четвертой, пятой и седьмой исправительных колониях. Участницы конкурса блистали в пяти номинациях: «Визитная карточка», «Творческий конкурс», «Страна», «Модный показ» и «Хозяюшка», демонстрируя творческие способности, кулинарное мастерство, искусство моделирования одежды и умение создавать яркий и запоминающийся сценический образ.

Уроженка Ханты-Мансийска Карина Левко, осужденная отряда по хозяйственному обслуживанию СИЗО-3, по-настоящему удивила жюри. Красавица-брюнетка покорила жюри и ярким нарядом, и трогательным, проникновенным исполнением композиции «Наши дети», но главной «фишкой» звонкоголосой конкурсантки стали игра на нарсьюхе и сам нарсьюх – оригинальный музыкальный инструмент, который северные народы называют «голосом поющего Бога», Карина сделала своими руками. Нарсьюх, в переводе с хантыйского, - играющее дерево. Этот чудо-инструмент звучит очень мелодично. И, участвуя вместе со своей создательницей в конкурсе талантов, нарсьюх ее не подвел.

Интересно, что в прошлом году Карина Левко уже участвовала в областном конкурсе «А ну-ка, девушки!» и заняла в нем третье место (в этом году она очень сильно хотела победить в нем – и победила!), а победительницей регионального этапа тогда стала Регина Рахмангулова из «пятерки», которая в том же году примерила корону королевы красоты ИК-5. Неудивительно, что в ушедшем году Регина была выбрана ведущей торжественной церемонии награждения победителей регионального кинофестиваля экранного творчества осужденных «Надежда», которая состоялась в стенах ИК-2.

Что касается Карины Левко, то композиция «Наши дети», с которой она выступила в конкурсе «А ну-ка, девушки!», в прошлом году принесла ей первое место в номинации «Сольное пение» регионального этапа Дельфийского чемпионата среди осужденных.