02.02.2023
Карина Левко представит Челябинскую область в финале конкурса «А ну-ка, девушки!»
02.02.2023
В Челябинской области появится система «Автоураган»
02.02.2023
В Челябинске открылся Центр амбулаторной онкоурологической помощи
02.02.2023
Пязока и Вегельмана из печально известного «Речелстроя» обвинили в хищении миллиардов
02.02.2023
На станции «Челябинск-Главный» выявлена течь в одной из цистерн
02.02.2023
В Челябинской области около трех тысяч студентов проходят сейчас практику на предприятиях
Карина Левко представит Челябинскую область в финале конкурса «А ну-ка, девушки!»
Темноволосая красавица покорила жюри игрой на нарсьюхе, который создала сама
26.01.2023
На льду копейской «шестерки» скрестили клюшки местные «титаны» и ветераны спорта ЧТЗ
14.12.2022
Экс-полицейский Котоманов раскаялся в отправке ядовитых писем руководству Евросоюза и НАТО
17.10.2022
Сотрудник магнитогорской колонии спас ребенка, упавшего в открытый колодец
13.10.2022
Начальник ГУФСИН по Челябинской области получил нагоняй от прокуратуры
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023