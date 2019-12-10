Катки в Челябинске подготовлены лишь на четверть и не освещены
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 13:50
Автор: 
Любовь Юрина

Чуть больше четверти хоккейных кортов из 80 находящихся на балансе города спортивных площадок пока залито льдом для занятий хоккеем и катания на коньках во дворах Челябинска. И лишь половина из них освещены.

Об этом доложил начальник Управления физкультуры и спорта администрации Максим Клещевников на заседании комиссии по социальной политике депутаты Челябинской городской Думы 10 декабря.

По словам Максима Клещевникова, этой зимой планируется подготовить для катания на коньках 77 кортов (на весь миллионный Челябинск). На сегодняшний день залито только 24 корта. Чиновники объясняют такую нерасторопность неблагоприятными погодными условиями и отсутствием снега.

Клещевников заверяет, что в ближайшие 10 дней работа по заливке будет завершена.

Одна из жительниц города возмущается: «Почему опять Ленинский район в аутсайдерах? Дети облазили всю округу. На 68-й школе лед ужасно залит. В остальных коробках снег лежит. Мальчишкам шайбу негде погонять». Сотрудники МБУ ей ответили, что катки в школьных дворах они не обслуживают (за это отвечают учебные заведения), а в районе свои катки они скоро все зальют. Надо набраться терпения. Придется подождать и жителям Северо-Востока.

Сотрудники «Спортивного города» занимаются не только заливкой и обслуживанием хоккейных кортов, но и проводят бесплатные тренировки для всех желающих любого возраста по месту жительства. На сегодня выделены бюджетные средства на 70 ставок тренеров. Расписание тренировок можно найти на официальной странице МБУ. Правда, у жителей есть вопросы и к таким тренировкам. «Дворовой хоккей в шаговой доступности должен быть. Тогда мальчишки в команды собираются и играют. А не снюсом балуются и прочим», - вполне справедливо отмечает Марина П. И это вопросы к городской власти и к области, которые говорят о доступности детского спорта.

Депутаты также интересовались освещением кортов в темное время суток. На сегодня приборами освещения оснащены 39 площадок, но в планах установить наружное освещение на всех хоккейных площадках.

Интересно, чиновники когда в последнее время темными зимними вечерами попытались зайти на городские стадионы. Практически всегда там полнейшая темнота. Почему в других городах можно открывать катки во всех парках, на площадях, празднично их освещать, создавать настроение хорошей музыкой, а у нас нет. Пусть лучше челябинцы дома сидят?

 «Спортивный город» открыл горячую линию для граждан по содержанию и обслуживанию дворовых спортивных площадок – 216-33-98, сообщает пресс-служба городской думы. На странице «Спортивного города» указан телефон 775-45-11 и 777-45-11. Видимо, по какому-то из этих телефонов челябинцы все-таки сумеют дозвониться и высказать свое мнение по каткам в их районе.

Список хоккейных кортов, которые обслуживаются МБУ «Спортивный город» в сезоне 2019-2020 размещены на официальной странице учреждения ВКонтакте.

Автор: 
Любовь Юрина
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