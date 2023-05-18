Кое-что из «сезонной» переписки

От В.- Л.

3 апреля 20**

Знаешь, я их не понимаю. Так часто зимой слышала просьбы, типа «приходи скорее, мы тебя так ждем, устали от холодов, хотим зелени, тепла». И что дальше? Я пришла, да, задержалась немного, сама знаешь, как это — пока дела закончишь, планы на три месяца допишешь, согласуешь с руководством. В этот раз, представляешь, в Комитете погоды мне предложили снег в мае, причем на большей территории России с ночными заморозками. Естественно, пришлось отбиваться, писать четыре письма к разным руководителям. Ну а что? Мне моя репутация дорога. Я не хочу гнева и проклятий. В общем пока то да се, пришла я только к концу марта. Реакции — никакой. И чем дальше — тем хуже. На улицу выходят редко, всё у них работы по горло, да дома надо убираться. Что звали тогда? Расстроилась.

От Л.- В.

4 апреля 20**

Ты как всегда сильно реагируешь на события. Мне кажется, они всегда такие. И тебя никогда не разлюбят уж точно. Такого просто не может быть. Ты посмотри на себя!!! Цветущая, всегда в хорошем настроении! Яркая! У тебя в запасе всегда есть что-то приятное. Так что не печалься. Подожди майские, все на шашлыки рванут.

Обнимаю.

З.Ы. Пришли мне соловья.

От В.- Л.

10 апреля 20**

На днях в выходные была жара. Многие вышли на улицу, кто-то пикники устроил, кто-то просто гулял. Я была счастлива как никогда, казалось, что все наладилось. Только потом все опять пошло не по плану — пришли БУДНИ.

Отчаяние и скука.

От Л.- В.

12 апреля 20**

Вчера созванивалась с З., говорит, что у неё тоже активно не гуляют. Вроде бы популярны лыжи горные да досуг активный, но гаджеты и кафешки пока лидирую. Так что не хандри, всё ещё может измениться. Жду хороших новостей.

От В.- Л.

15 апреля 20**

Ты меня ободрила. Начала наблюдать. И правда, видимо, не во мне дело. Звонила в соседние страны. Говорят, всё также. Если и гуляют, исключительно в выходные. Так просто не выманить даже хорошей погодой.

P.S.: Наконец нашла соловья, отправляю тебе, может и им запустить в города? А что, хоть просыпаться приятно будет?

От В.- Л.

20 апреля 20**

Понимаю, ты в делах, полтора месяца — и тебе на смену выходить. Оправдываю твоё молчание. Поэтому пишу сама. Погоду планировала тёплую, но в Комитете всё жаждут экспериментов. Грядут заморозки. Ладно хоть помидоры не стали высаживать дачники. А то почуяли тепло, уже в сады повадились ездить. Землю рыхлят, теплицы проверяют. Я намекала ночной прохладой, что всё может измениться, вроде бы поняли.

Буду надеяться, что больше не заставят холода напускать. Слышала, что отопление планирую отключать. Ой рано...

С соловьями передумала — не оценят.

От Л.- В.

24 апреля 20**

Прости, дела. Решали по погоде, планируем жару. Ну а что, давно не было прям так, чтобы УХХХ, в то году многие жаловались, особенно в зоне Урала, что опять погода не погода. Вот и есть задумка БАХНУТЬ пожарче.

По ситуации с активностью по прогулкам я что-то тоже напряглась, надеюсь, к моему приходу всё пройдёт. Если что от тебя зависит — постарайся, я в долгу не останусь.

З.Ы.: Спасибо за соловья, стало веселее.

От В.- Л.

28 апреля 20**

У меня вроде бы народ просыпается, вечерами гулять стали. Радуюсь, не могу. Так что к твоему сезону точно все ЗОЖ освоят.

Я пару дней отдохну и пойду на активное цветение, уже выпустила одуванчики, скоро будет сирень. Обожаю эту пору.

Приятного тебе вечера. И веточка яблони. Первая:)