Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида

В Челябинской области не вакцинированным от коронавирусной инфекции сотрудникам организаций, куда с 30 октября будут пускать только по QR-коду, придется остаться дома. На рабочее место их без сертификата о вакцинации не пустят.

С 11 ноября начнут отстранять от работы непривитых первым компонентом работников органов власти и организаций, где введена обязательная вакцинация. И зарплата за дни вынужденного простоя им не будет начисляться.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 27 октября.

Напомним, с 30 октября по седьмое ноября в регионе установлен период нерабочих дней. В этот период только с QR-кодом можно будет попасть в ТРК, бассейны, фитнес-центры, парикмахерские, салоны красоты и иные организации их сфер услуг, прописанных в постановлении губернатора.

Работодателям (прежде всего, в сфере услуг) было настоятельно рекомендовано в нерабочие дни приостановить работу. Если работодатель не принимает этого решения, то трудиться у него смогут только сотрудники с QR-кодом.

«Если сотрудник не успел привиться, а работает в организации, где будут требовать QR-код для посещения (например, в ТРК), то придется его переводить на дистант (если такая возможность есть) или отстранять от работы, - пояснила Ирина Альфредовна. - Если запускаем посетителей по QR-коду, то и сотрудники должны быть привиты».

Непривитые работники органов власти и организаций, где введена обязательная вакцинация, должны успеть поставить первый компонент вакцины до 11 ноября, второй – до 11 декабря.

В областных структурах власти уже достигнут высокий уровень вакцинации. «У нас достаточно активная идет вакцинация в органах власти, например в министерстве культуры 99 процентов от всех сотрудников вакцинировано, один - там серьезный медотвод. Все органы власти демонстрируют такую тенденцию», - рассказала Ирина Гехт.

Активно прививаются и в правительстве. «Мне неизвестны случаи ковид-диссидентства в правительстве области. Мне известны печальные истории в кругу сотрудников и их семьях. Это мотивировало очень многих и меняло позицию очень многих, поэтому у нас до отстранения и перевода на дистант, надеюсь, не дойдет», - отметила первый вице-губернатор.

Но если чиновник до 11 ноября все-таки не привьется первым компонентом без уважительной причины или не предоставит справку о медотводе, к нему будут применены санкции.

«Дается большой промежуток времени, чтобы поставить первый компонент. Если люди собираются прививаться, я, честно говоря, не понимаю, в чем загвоздка поставить первый компонент до 11 ноября. И тогда никто никого никуда не отправит. Отправлять мы начинаем после того, как 11 декабря не будет поставлен второй компонент», - уточнила Ирина Гехт.

Если человек во второй половине октября переболел ОРВИ, то он может получить временный медотвод и поставить прививку через две недели после выздоровления (даже если первая вакцинация выпадет на вторую декаду ноября). Ирина Альфредовна уточнила, что тем, кто без уважительной причины все же не привьется первым компонентом до 11 ноября, придется покинуть рабочее время до проведения полной вакцинации.