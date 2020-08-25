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Количество заболевших Covid-19 в Челябинской области приближается к 14 тысячам

Общество
Сегодня, 11:38
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Автор: 
Инна Шемаева

По данным на 25 августа в регионе подтверждены 72 случаев нового заражения коронавирусной инфекции Covid-19. Это выше аналогичного показателя предыдущего дня (было 71).

В регионе подтверждены 13957 случаев заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом сейчас насчитывается 2795 людей.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписан 121 южноуралец. Всего за период пандемии выздоровели 10776 жителей Челябинской области.

Добавим, что все южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях и изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Напомним, в Челябинской области сейчас разрешено проведение на территории региона спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости.

При этом в регионе до шестого сентября действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

При первых признаках недомогания не нужно заниматься самолечением и необходимо обращаться к врачу.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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