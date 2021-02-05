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Компания Wildberries после скандала отказалась строить логистический центр в Миассе

Компания Wildberries отказалась от строительства логистического центра в Миассе (Челябинская область) после громкого скандала, когда жители выступили против такого решения. Теперь представители интернет-магазина рассматривают площадки вдоль трассы М-5 возле Челябинска и поселка Атлян.

Представители Wildberries осмотрели перспективные и готовые с точки зрения уровня развития инфраструктуры площадки вдоль трассы М-5 в районе областного центра и поселка Атлян. Сейчас специалисты центра «Мой бизнес» оценивают стоимость подготовки этих участков к строительству.

«Челябинская область заинтересована в реализации проекта такого крупного инвестора. Очередная встреча позволила нам показать возможности нашего региона, обсудить план реализации проекта, определить точки, которые требуют нашего особого внимания. Работа по сопровождению этого инвестора продолжается», – прокомментировал заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

По словам заместителя генерального директора Wildberries Александра Маковеева, в Уральском федеральном округе сосредоточено большое количество поставщиков и покупателей интернет-магазина.

«Открытие нового крупного складского комплекса позволит не только создать несколько тысяч новых рабочих мест, ускорит доставку интернет-заказов, но и окажет поддержку местным предпринимателям, которые смогут оптимизировать свои логистические расходы, и ускорит их выход в онлайн-сегмент», - сказал Маковеев.

Напомним, в декабре прошлого года активисты Миасса написали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором выступили против строительства логистического центра Wildberries в городе.

Информацией заинтересовалась прокуратура – ведомство проверит законность предоставления земельного участка для компании. В компании, в свою очередь, ответили на претензии жителей Миасса. Через несколько недель после скандала проблему с размещением логистического центра подняли предприниматели в рамках обсуждения отсутствия инвесторов в Челябинской области.