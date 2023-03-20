Консультация юриста: должен ли продавец оплачивать при возврате некачественный товар

На вопрос отвечает юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова.

- Работаю в магазине кассиром. Работодатель говорит, что при возврате покупателями некачественного товара будет удерживать с меня стоимость этого товара. Это законно?

– Это требование правомерно, если работнику было известно о недостатках товара и он скрыл и от покупателя, и от работодателя данный факт.

В этом случае работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Но к материальной ответственности в данном случае работника будет привлечь трудно, поскольку работодателю нужно будет доказывать, что работник нанес ему прямой действительный ущерб.

Также это требование правомерно, если товар был поврежден работником. В данной ситуации работник может быть привлечен к материальной ответственности в соответствии со статьей 238 Трудового кодекса РФ. В таком случае он обязан возместить работодателю причиненный прямой действительный ущерб.

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.

При этом неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

ВАЖНО: Если же работник не может влиять на качество товара (товар упакован, есть скрытые недостатки, о которых при продаже не известно, работник не является изготовителем товара и т.п), то у работодателя нет оснований для привлечения работника к какой бы то ни было ответственности.

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