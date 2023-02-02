Консультация юриста: психиатрическое освидетельствование для сотрудников детского сада

На вопрос отвечает технический инспектор труда Федерации профсоюзов Челябинской области Степан Горбунов.

– Все ли работники детского сада должны проходить психиатрическое освидетельствование? Нужно ли это делать таким работникам, как техник, инженер, специалист по гражданской обороне, бухгалтер и так далее?

- Нет, не нужно. Психиатрическое освидетельствование проходят работники, осуществляющие непосредственно педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и деятельность по присмотру и уходу за детьми (см. п. 8, 9 Приложения 2 к Приказу Минздрава России "Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование" от 20.05.2022 N 342н).



Под присмотром и уходом за детьми подразумевается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (пункт 34 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

То есть такие сотрудники, как, например, техник, инженер, специалист по гражданской обороне, бухгалтер к ним не относятся и проходить его не обязаны.



Получить консультацию на «горячей линии» Федерации профсоюзов по вопросам охраны труда можно по телефону 265-08-29

Viber, WhatsApp, Telegram 8-900-028-02-08