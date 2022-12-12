Консультация юриста: увольнение без отработки

​ – Я – работающий пенсионер. Написал заявление на увольнение, а работодатель говорит, что я обязан отработать две недели. Насколько я знаю, у пенсионеров есть право увольняться без отработки. Поведение моего работодателя законно?



– Действительно, у работника, который достиг пенсионного возраста на своём месте работы, есть право уволиться без отработки и без согласия на это руководителя (ст. 80 Трудового кодекса РФ).

Однако важно знать следующее:

• Воспользоваться таким правом можно один раз.

• Увольнение по данному основанию даётся только, если сотрудник достиг пенсионного возраста на этом месте работы.

• Если работник-пенсионер уже увольнялся по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, после чего устроился на работу и сейчас снова хочет уволиться по этой же причине, то в данной ситуации требование работодателя о двухнедельной отработке правомерно.

• Требование о двухнедельной отработке в связи с увольнением будет правомерно, если работник не увольнялся в связи с выходом на пенсию и устроился на работу после достижения пенсионного возраста.



Без отработки сотрудник пенсионного возраста может расторгнуть трудовой договор, например, по соглашению сторон; в связи с невозможностью продолжения работы; в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора.



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