Котова обратилась за помощью к главному полицейскому Челябинска

Глава Челябинска Наталья Котова обратилась к начальнику УМВД России по городу Андрею Меньшенину с просьбой взять на контроль ситуацию с угрозами, которые поступают сотрудникам МУК «Городская среда» и подрядчикам, которые занимаются сносом незаконных торговых объектов.

«МУК «Городская среда» производит демонтаж незаконных торговых объектов. По нашим данным, есть организация из 12 человек, которые угрожают жизням и здоровью сотрудникам, а также представителям подрядной организации. Сегодня в письменном виде вы получите он нас заявление», - сказала Наталья Котова сегодня, 19 декабря, на аппаратном совещании в мэрии.

Напомним, в прошлом году в Челябинске было демонтировано 758 нестационарных объектов, размещенных на территории мегаполиса незаконно.

Перечень выявленных нестационарных объектов размещается на сайте администрации Челябинска в разделе «Демонтаж нестационарных объектов». Полномочия по выявлению незаконных объектов возложены на управление благоустройства города, на каждый выявленный объект составляется акт, а информация размещается в еженедельном режиме по пятницам. В разделе также можно ознакомиться с планами и отчетами о проведенной работе.