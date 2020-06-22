Котова: В Курчатовском районе есть власть или ее нет?

Глава Челябинска Наталья Котова устроила «головомойку» главе Курчатовского района Сергею Антипову. На месте несанкционированного стихийного рынка, который был ликвидирован летом прошлого года по требованию градоначальницы, вновь процветает бойкая торговля с машин.

Краснеть перед коллегами главе Курчатовского района Челябинска Сергею Антипову пришлось сегодня, 22 июня, на традиционном аппаратном совещании в администрации города. Наталья Котова устроила чиновнику публичную «порку».

«Обращаюсь к главе Курчатовского района. Мы договаривались, что площадка перед «Киномаксом» будет благоустроена. А там все снова заставлено машинами и идет торговля с них. Я понять не могу, власть есть в Курчатовском районе или нет?», - возмутилась Наталья Котова.

Напомним, несанкционированный стихийный рынок возмутил Наталью Котову 18 июля 2019 года во время инспектирования Курчатовского района Челябинска. На площади перед бывшим кинотеатром «Победа» шла бойкая уличная торговля. Ларьки здесь были установлены незаконно. Котова распорядилась ярмарку убрать, а также найти собственника земли и заставить привести территорию в порядок. На месте несанкционированного рынка должна была появиться парковка.

Незаконная ярмарка тогда была ликвидирована, ее появление вновь глава Курчатовского района попытался объяснить тем, что бизнесменов не пугают предписания и штрафы.

«Торговля разрастается. Мы обращаемся за помощью к полиции. Машины, с которых идет торговля, уезжают, а через полчаса снова возвращаются. Но это же не массово, а просто одна или две машины. Штрафы в 500 рублей не дают результата», - старался оправдаться Сергей Антипов.

«Я понять не могу. Вы приходите, смотрите, потом уходите. Что все лето так будете ходить? Какая работа с собственником «Киномакса» была проведена?» - потребовала ответа глава Челябинска.

«Мы видели проект благоустройства. Но площади перед кинотеатром он касаться не будет. Она заасфальтирована, высадили деревья и будем проводить там районные мероприятия. Но сейчас мы не можем этого делать из-за режима повышенной готовности», - сказал Сергей Антипов.

Наталья Котова дала поручение в максимально короткие сроки навести порядок и разобраться с несанкционированной торговлей.