Ковид отменил празднование двух важных праздников в Магнитогорске

В Магнитогорске (Челябинская область) из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 отменено масштабное празднование двух важных городских праздников.

«В связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции принято решение об отмене масштабных празднований Дня города и Дня металлурга», - сообщает администрация города в своем аккаунте в Телеграм.

В 2020 году из-за коронавируса также было отменено празднования Дня города в Магнитогорске.

В этом году решили совместить празднование Дня города и Дня металлурга и в надежде на улучшение ситуации начали подготовку к их проведению. Планировалось отметить их 16 июля.

Напомним, из-за угрозы распространения COVID-19 были отменены культурно-спортивные праздники «Сабантуй» Челябинске и Магнитогорске, отменен Ильменский фестиваль и перенесен Бажовский фестиваль. Южноуральцам рекомендовали отказаться от поездки в историко-культурный заповедник «Аркаим» в день летнего солнцестояния. Перенесено и проведение православного форума «Увильды» 2021.

Кроме того, по рекомендации Роспотребнадзора на неопределенный срок перенесено проведение Дня города в Нязепетровске.