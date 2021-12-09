Крытый футбольный манеж начал действовать на стадионе «Локомотив» в Челябинске

Новый спортивный объект торжественно открыли восьмого декабря на территории физкультурно-спортивного комплекса "Локомотив" в Челябинске. Он будет круглогодично использоваться для занятий по мини-футболу среди детей и взрослых.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, сооружение из металлоконструкций возвели за три месяца. Общая площадь объекта – 792 квадратных метра. Он включает в себя футбольное поле размером 32 на 16 метров, раздевалки для спортсменов, комнату для тренерского штаба, инвентаря и санузел. Внутри поддерживается комфортная температура.

В церемонии открытия манежа приняли участие директор ОАО "РЖД" по коммуникациям – начальник Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Юрий Нагорных, начальник Департамента социального развития ОАО «РЖД» Юлия Алексеева, начальник ЮУЖД Игорь Рязанов, генеральный директор РФСО «Локомотив» Андрей Голдобин и заместитель Главы города Челябинска по строительству Владимир Шамне.

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«На стадионе занимаются дети в возрасте от 3 до 14 лет. Именно поэтому возникла необходимость в помещении, где юные спортсмены могли бы тренироваться круглый год. Здесь у них есть возможность не только укреплять свое здоровье, но и закалять характер, повышать уровень мастерства, расти настоящими чемпионами», – подчеркнул Игорь Рязанов.

«В компании "Российские железные дороги" активно реализуются различные программы, призванные привлечь как можно больше работников, а также членов их семей к здоровому образу жизни. Данный комплекс станет отличным подарком в год 85-летия физкультурно-спортивного общества "Локомотив"», – отметил Юрий Нагорных.

ДЛЯ СПРАВКИ

Строительство крытого футбольного манежа продолжило системную работу по развитию физкультурно-спортивного комплекса «Локомотив» в Челябинске. В 2015 году в рамках реконструкции на стадионе «Локомотив» появилось искусственное покрытие футбольного поля, обустроены два теннисных корта и открытое поле для мини-футбола, над трибунами был сделан навес и заменены сиденья, благоустроена прилегающая территория, построена детская площадка.