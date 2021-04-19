Куляшов: Затопление набережной Миасса за челябинской филармонией планам подрядчика не помешало

Разлившийся Миасс не причинил вреда строительной площадке на берегу водоема, за челябинской филармонией, где подрядная организация ООО «Строймеханизация» возводит пешеходную набережную. Подрядчик приступил к работам еще на прошлой неделе.

Об этом сегодня, 19-го апреля, на аппаратном совещании в городской мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«После спада воды провели ревизию стройплощадки. Никаких повреждений, которые угрожали бы срыву графика выполнения работ, не выявлено», - отметил Куляшов (напомним, ранее городские власти сообщали, что по проекту данный участок – от сквера искусств до улицы Кирова - предусматривает варианты контакта с водой, поэтому повреждения уже уложенной плитки не должно было произойти).

По его словам, сегодня на объекте состоится выездное совещание, о результатах которого будет доложено главе города Наталье Котовой.

Мэр южноуральской столицы пообещала заехать на строительную площадку на этой неделе, чтобы лично оценить обстановку.