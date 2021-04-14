В мэрии Челябинска заявили, что затопленная набережная Миасса скоро высохнет

Челябинские власти заявили, что затопленной талыми водами строительной площадки на набережной Миасса не угрожает опасность разрушения.

«Данный участок (за филармонией, от улицы Кирова до сквера искусств – прим.) по проекту предусматривает варианты контакта с водой, поэтому повреждение уже уложенной плитки не произойдет», - заверили в пресс-службе администрации Челябинска.

Кроме того, в мэрии сообщили, что уровень воды на данном участке благоустройства уверенно снижается.

«В настоящий момент работы на площадке продолжаются - в той части, где нет подтопления. Решается вопрос о необходимости восстановления насыпи, ведется круглосуточное наблюдение за уровнем воды. На сроки сдачи объекта данная ситуация никак не повлияет», - подчеркнули в городской администрации.

Напомним, Миасс разлился и затопил внушительную часть стройплощадки. Это случилось на текущей неделе – еще в выходные затопления ничто не предвещало.

Контракт на строительство знакового общественного пространства в 2021-м году выиграла компания ООО «Строймеханизация», которой предстоит успеть создать и благоустроить пешеходную набережную до конца лета.

Набережная Миасса за филармонией должна была появиться еще в прошлом году, однако подрядная организация «Урал-Сервис-Групп» с поставленными задачами не справилась – контракт с данной фирмой был расторгнут.