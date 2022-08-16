Курчатовский район усилил работу по кошению травы и активно ведет благоустройство

Власти Курчатовского района Челябинска на минувшей неделе отдельное внимание уделяли кошению травы – данная работа проводилась на 42-х объектах районного значения.

Как сообщил на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 15-го августа, глава Курчатовского района Сергей Антипов, за прошедшую неделю было ликвидировано семь навалов мусора. Продолжается в районе и работа по текущему содержанию территорий: подрядчики задействуют в уборке 14 единиц техники и бригады ручного труда в составе 22-х человек.

По словам Сергея Антипова, работа по текущему содержанию ведется на сданной в этом году пешеходной зоне по Комсомольскому проспекту, которая была благоустроена по федеральной программе «Формирование современной городской среды» и очень полюбилась курчатовцам. Также глава района отметил, что по этой же программе практически завершены работы на семи дворовых территориях, ведется приемка объектов, подписываются акты.

«Продолжается и благоустройство общественного пространства на Каслинской – Кыштымской по программе «Инициативное бюджетирование». Провели очередную встречу с подрядчиками, обсудили план производства работ, которые идут практически в графике – на большинстве из объектов. Также инициативные проекты реализуются на пяти дворовых территориях Курчатовского района», - сообщил Сергей Антипов.

Сергей Васильевич пояснил, что очередной объезд района, проведенный им на прошлой неделе, был как раз посвящен ведению работ на объектах, вошедших в программу инициативного бюджетирования. Сергей Антипов побывал, кроме прочего, на объектах социальной защиты и объектах культуры, где также реализуются инициативные проекты.

За прошедшую неделю в районе было проведено два рейда по незаконной торговле. Составлено четыре протокола, три материала направлено в управление благоустройства Челябинска для привлечения виновных к административной ответственности.

Также за неделю администрация Курчатовского района выдала 48 уведомлений по нежилыми объектам за ненадлежащее содержание прилегающей территории.

«Добиваемся их безусловного выполнения», - подчеркнул Сергей Антипов.

За неделю районные власти подготовили и направили в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска 14 пакетов документов по правообладателям ранее учтенных объектов.

Кроме того, совместно с КТОСами районная администрация продолжает мероприятия по догазификации частного сектора.

В настоящее время, отметил глава, объекты жилищно-коммунального хозяйства в Курчатовском районе работают в штатном режиме. Отключений горячей воды по централизованной зоне нет. Неподключенными (до завершения работ по подготовке к отопительному сезону) остаются четыре жилых дома и одна школа, которые обслуживает локальная котельная ООО «Складсервис74», а также два дома, где производится замена бойлеров.

За неделю в Курчатовском районе произошло шесть пожаров, ущерб незначительный, пострадавших нет.

Также Сергей Антипов отметил, что 15-го августа - для курчатовцев особенный день: район празднует свое 37-летие, чему посвящен ряд мероприятий, одно из которых - торжественная церемония вручения знаков «Почетный гражданин Курчатовского района» - уже состоялось.