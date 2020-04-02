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Кузнецов: Очного формата обучения в школах Челябинской области ожидать не стоит

Общество
Сегодня, 10:19
Автор: 
Олеся Денисова

Школы Челябинской области, вероятнее всего, на следующей неделе не откроют свои двери для учеников. Обучение будет дистанционным, если педагогам не продлят нерабочую неделю

Об этом сообщил агентству «Урал-пресс-информ» министр образования и науки области Александр Кузнецов.

 

«Очного формата обучения в школах региона в ближайшую неделю, скорей всего, не стоит», - рассказал глава южноуральского минобра.

По его словам, на этой неделе у половины школ уже должны были закончиться весенние каникулы, еще у части школ – еще на предыдущей неделе.

«С понедельника, шестого апреля, школьники должны были выйти на учебу. Но учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, будем организовывать дистанционное обучение. Но все будет зависеть и от того, будут или нет продлены нерабочие дни. Большая вероятность того, что они продлены будут», - рассказал Александр Кузнецов.

Глава минобра также отметил, что вполне вероятен вариант организации дистанционного обучения школьников из дома педагога, если будет техническая возможность для его реализации.

Напомним, с 26 марта и до особого распоряжения в Челябинской области были закрыты все школ, колледжей, техникумов и учреждений допобразования.

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
школа
отмена занятий в школе
Александр Кузнецов
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