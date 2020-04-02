Кузнецов: Очного формата обучения в школах Челябинской области ожидать не стоит

Школы Челябинской области, вероятнее всего, на следующей неделе не откроют свои двери для учеников. Обучение будет дистанционным, если педагогам не продлят нерабочую неделю

Об этом сообщил агентству «Урал-пресс-информ» министр образования и науки области Александр Кузнецов.

«Очного формата обучения в школах региона в ближайшую неделю, скорей всего, не стоит», - рассказал глава южноуральского минобра.

По его словам, на этой неделе у половины школ уже должны были закончиться весенние каникулы, еще у части школ – еще на предыдущей неделе.

«С понедельника, шестого апреля, школьники должны были выйти на учебу. Но учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, будем организовывать дистанционное обучение. Но все будет зависеть и от того, будут или нет продлены нерабочие дни. Большая вероятность того, что они продлены будут», - рассказал Александр Кузнецов.

Глава минобра также отметил, что вполне вероятен вариант организации дистанционного обучения школьников из дома педагога, если будет техническая возможность для его реализации.

Напомним, с 26 марта и до особого распоряжения в Челябинской области были закрыты все школ, колледжей, техникумов и учреждений допобразования.

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