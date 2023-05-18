Lassie-качественная одежда для детей

Lassie - финская марка детской одежды, которая уже десятилетиями радует своих покупателей по всему миру. Бренд был создан в 1976 году и с тех пор стал известен своим качеством, функциональностью и долговечностью. Все изделия проходят строгий контроль качества и соответствуют международным стандартам безопасности.

Где купить Lassie:

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Как отличить оригинал от подделки:

Как и любой популярный бренд, Lassie подвержен подделкам. Но не стоит паниковать: отличить оригинал от подделки довольно просто. Самое главное - обратить внимание на этикетку. На ней должны быть указаны все необходимые данные: состав ткани, инструкция по уходу и место производства. Если что-то не соответствует, то это может быть признаком подделки. Также обратите внимание на качество швов, замки и кнопки. Они должны быть надежными и аккуратно выполненными.

На какую температуру рассчитан комбинезон Lassie

Одной из самых популярных категорий товаров Lassie являются комбинезоны. Они идеально подходят для зимних прогулок с маленькими детьми, защищая их от холода и ветра. Комбинезоны Lassie рассчитаны на низкие температуры и способны защитить ребенка при температуре до -30°C. При этом, они не сковывают движений и не создают дискомфорта.

Как стирать комбинезоны Lassie:

Чтобы продлить срок службы комбинезона Lassie, необходимо следовать инструкции по уходу. Комбинезоны можно стирать в машине при температуре не выше 40°C. Используйте мягкие стиральные порошки или гели, которые не содержат отбеливающих веществ и хлора. Не используйте смягчитель для белья, так как он может повредить мембрану и уменьшить водоотталкивающие свойства ткани. После стирки комбинезон необходимо тщательно прополоскать и вывернуть наизнанку для более качественной сушки. Не сушите комбинезон на батарее или в сушильной машине, лучше вешать его на проветривание в хорошо проветриваемом месте.

Выводы:

Бренд Lassie - это гарантия качества и надежности. Одежда Lassie отлично подходит для детей всех возрастов, обеспечивая комфорт и защиту в любых погодных условиях. Чтобы быть уверенным в покупке оригинальной продукции Lassie, следует обратить внимание на этикетку и качество исполнения. Купить Lassie можно в интернет-магазине Detmir.ru, который предлагает широкий ассортимент продукции Lassie с доставкой по всей России. Для продления срока службы комбинезонов Lassie следует следовать инструкции по уходу, чтобы сохранить их качество и функциональность на долгое время.