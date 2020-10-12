«Лицо» коронавируса в Челябинской области

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией Covid-19 и сезонными вирусными заболеваниями в Челябинской области характеризуется как серьезная, но контролируемая в части подготовки госпитальных баз и количества госпитализаций. Отмечается рост пневмоний разной этиологии, в том числе и ковидных.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на пресс-конференции 12 октября.

На прошедшей неделе ежедневно регистрировалось 95-99 случаев ковид-19. При этом на протяжении последних трех дней зафиксировано снижение числа госпитализированных пациентов.

Как отметила первый заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова, около 25% заразившихся коронавирусной инфекцией переносят заболевание без симптомов, 38% – в тяжелой и среднетяжелой форме. Более тяжело болезнь протекает у людей пожилого возраста и пациентов с хроническими заболеваниями.

В области на протяжении последних двух недель стали фиксировать значительный рост заболеваемости пневмонией (в шесть раз больше среднегодового показателя прошлого года), до этого три недели отмечался спад заболеваемости. На сегодняшний день госпитализировано 793 человека с пневмонией и подтвержденным ПЦР коронавирусом COVID-19. Еще одна тысяча 300 пациентов - с пневмонией и с подозрением на коронавирусную инфекцию. Порядка 120 человек - с внебольничными пневмониями иного генеза, они находятся в других отделениях.

По словам главного внештатного терапевта минздрава области Анны Мищенко, на сегодня в области лечатся дома около трех тысяч человек. Из них у 70% ковид протекает в легкой форме, у 25% – практически без клинических проявлений. У пяти процентов больных диагностированы пневмонии средней степени тяжести. Все пациенты находятся под контролем терапевтов и принимают необходимое лечение.

В регионе увеличено в два раза количество коек для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями, вызванными этой инфекцией. На сегодня развернуто 5,5 тысячи коек для лечения больных коронавирусом. Еще 1750 коек создано для долечивания переболевших ковидом. Кроме того, сформирован резерв - порядка 30% коек. Вводится и третий этап лечения пациентов с ковидом – реабилитация.