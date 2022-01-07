Магнитогорск признан одним из самых комфортных для жизни городов России

Магнитогорск (Челябинская область) вошел в четверку городов России с самым высоким качеством жизни, уступив лишь Москве, Санкт-Петербургу и Грозному.

Соответствующее исследование провели специалисты Финансового университета при правительстве России: в качестве источников использовались результаты соцопросов, информация Росстата, Банка России и сведения из открытых баз данных.

Исследование Финансового университета охватило города страны с населением свыше 250-ти тысяч человек. По итогам 2021-го года Магнитогорск занял четвертое место по стране, уступив лишь Москве, Санкт-Петербургу и Грозному.

Уровень жизни в муниципалитетах эксперты анализировали по ряду критериев. Магнитогорск вошел в число лидеров общего рейтинга благодаря высокому качеству дорожного хозяйства (первое место среди городов-участников), медицинских услуг (второе место) и высокой оценке уровня среднего и высшего образования (третье место). Кроме того, «вторая столица» Южного Урала оказалась среди городов с наименьшей конфликтностью социальной среды.

Магнитогорск, по мнению экспертов, относится к числу динамически развивающихся, современных и комфортных для жизни городов России. В частности, большую работу для совершенствования городской среды ведет ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»: компания последовательно снижает выбросы в атмосферу, тем самым улучшая экологию и приближая Магнитогорск к статусу «Чистого города», а также реализует долгосрочную программу озеленения муниципалитета. Кроме того, комбинат активно инвестирует в благотворительные программы, ориентированные на помощь различным слоям населения.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей предприятия, в 2019 году в Магнитогорске по инициативе председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова запущен уникальный проект «Притяжение» – на территории площадью 400 гектаров, принадлежащей ММК, строится многофункциональный парк с бассейном, музеем, ледовой ареной, медицинским кластером и многими другими важными объектами. Первые объекты «Притяжения» будут введены в строй уже в этом году, а полностью мультифункциональный парк заработает в 2025-м.

«Это будет городское пространство совершенно нового уровня. При реализации проекта мы ориентируемся на самые лучшие практики не только в России, но и в мире», – отмечал ранее Виктор Рашников, инициатор и основной инвестор проекта.