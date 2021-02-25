Магнитогорские дети продолжат питаться льготно

Более 240 млн. рублей дополнительно направили депутаты города Магнитогорска (Челябинская область) на бесплатное горячее питание школьников начального звена.
Вчера, 24 февраля, на заседании городского Собрания принято решение о внесении изменений в Решение "О социальной поддержке в виде льготного питания отдельных категорий обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Магнитогорска на 2021 год".
Программа обеспечения бесплатным горячим питанием школьников начальных классов реализовывается согласно майским указам президента России и обеспечивается финансированием из федерального и областного бюджетов.
В конце 2020 года согласно утвержденному бюджету областипрошло распределение средств вышестоящих бюджетов, предусматривающее увеличение денежной нормы питания. Теперь на одного обучающегося в начальной школе на питание будет уходить 61,68 руб. в день, для обучающихся начальных классов с ограниченными возможностями здоровья расходы на двухразовое питание составят 110,68 руб. в день. На эти цели из вышестоящих бюджетов в город дополнительно направляется более 241 млн. рублей.
Отметим, что в Магнитогорске бесплатное питание в начальной школе получают более 23 тысяч человек, из них 163 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Также ученики начальной школы продолжают бесплатно получать молоко. Напомним, что, помимо этого, в городе льготное питание предоставляется учащимся с 5 по 11 класс из малообеспеченных семей или по состоянию здоровья.