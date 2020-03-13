ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Мама троих детей представила просветительский фестиваль для детей на полуфинале конкурса «Мастера гостеприимства»

Общество
Сегодня, 11:23
Автор: 
Мария Белова

В Уфе проходит второй день испытаний для полуфиналистов конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Сегодня, 13 марта, 13 южноуральцев представляют свои проекты в сфере туризма перед участниками из других городов и экспертами – известными отельерами и рестораторами.

Так, мама троих детей Анна Козлова приехала на региональный полуфинал в Уфу из поселка Слюдорудник (город Кыштым, Челябинская область). Конкурсантка представила проект, обеспечивающий семьям содержательный досуг и знакомство с родным краем, его природой и достижениями науки. Это ярмарка «На рудниках», которая за пять лет своего проведения приобрела все черты развлекательно-просветительского мероприятия для семей и даже стала образцом для организации подобного мероприятия в областном центре. Мероприятие проводится на территории не используемого промышленного предприятия и включает обширную лекционную программу по экологии, биологии, астрономии и геологии, творческие мастер-классы, театральные выступления, кинопоказы и ярмарку изделий местных мастеров.

«Девиз нашего мероприятия – «Развлекай и развивай». Все лекции и занятия проходят в доступной для детей форме. Экологи рассказывают о трендах в охране окружающей среды, разумном потреблении, вторичном использования ресурсов. Сектор краеведения проводит экскурсии по экотропам и природным достопримечательностям района, учит детей фотографировать. Фестиваль привлекает 2-2,5 тысячи человек ежегодно, и его программу можно и нужно расширять», – уверена Анна Козлова.

В планах участницы полуфинала – трансформация заброшенных индустриальных площадей в площадку для проведения мероприятий, образовательных активностей, занятий кружков и секций. Анна мечтает организовать экологическую лабораторию и расширить местный музей, который пока ютится в маленьком помещении. Она убеждена, что фестиваль «На рудниках» прекрасно дополняет возможности, которые предоставляет гостям поселка спортивно-туристический центр «Провинция». Сегодня в Слюдорудник ежегодно приезжает около 20 000 туристов, но это число может и должно расти.

Фото – пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства»

«В ходе полуфинала мне удалось познакомиться и пообщаться с интересными людьми из нашего региона, рассказать о своем проекте большему числу людей. Программа конкурса дает возможность показать свои сильные стороны, увидеть направления роста, мероприятия проходят очень продуктивно», – рассказывает Анна Козлова.

Сегодня свои проекты представят перед экспертами и другие южноуральцы. Имена победителей полуфинала назовут вечером.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Уфе в «Мастерах гостеприимства» участвует 89 конкурсантов, успешно прошедших дистанционное тестирование, из двенадцати областей России. Параллельно полуфиналы проходят и в других регионах страны. По их итогам двести полуфиналистов будут приглашены на финальные испытания в Москву. Пятьдесят победителей получат гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и наставников.

Автор: 
Мария Белова
Отправить новость
Общество
Вчера, 17:04
Челябинск и Магнитогорск претендуют на звание «Город трудовой доблести»
Происшествия
Вчера, 17:00
Поставлена точка
Суд подтвердил невиновность бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова
Общество
Вчера, 16:24
Весной Челябинскую область может накрыть вторая волна гриппа и ОРВИ
Общество
Вчера, 11:44
Южноуральцам, прилетевшим из стран с коронавирусом, обязаны выдать больничный
Вчера, 17:04
Челябинск и Магнитогорск претендуют на звание «Город трудовой доблести»
Вчера, 16:46
Сын полка из Копейска ждет представления к званию Героя Советского Союза со времен Великой Отечественной
Вчера, 16:24
Весной Челябинскую область может накрыть вторая волна гриппа и ОРВИ
Вчера, 15:46
Школу Миасса, где учится сын разыскиваемой из-за коронавируса женщины, пока не закрыли на карантин
Вчера, 13:47
В Челябинской области нет дефицита тест-систем на коронавирус, но по своему желанию анализ не сдать
Вчера, 13:10
Южноуральские газовики готовы к паводку
Вчера, 13:02
Тринадцать южноуральцев борются за звание лучших рестораторов и отельеров России
Вчера, 12:03
Челябинская область подготовилась к встрече коронавируса
Вчера, 11:44
Южноуральцам, прилетевшим из стран с коронавирусом, обязаны выдать больничный
Вчера, 10:28
В Челябинске отменили «Крымскую весну»
Есть мнение
Сегодня, 12:06
Хорошо быть кошкою, хорошо собакою…
Воскресный туалет в парке и билет по росту – это Челябинск
Общество
Сегодня, 10:39
Делом о непригодном жилье для сироты из Еманжелинского района занялся СКР
Новости
Сегодня, 12:27
Происшествия
В Усть-Катаве силовики задержали сбытчиков фальшивок
Сегодня, 12:26
Общество
На трассе М-5 вблизи Юрюзани временно ограничат движение транспорта
Сегодня, 11:43
Федерация
Коронавирус подкосит туризм - 20% фирм перестанут существовать
Сегодня, 11:38
Происшествия
Жительница Магнитогорска поверила, что на нее навел порчу головастик из куриного яйца
Сегодня, 11:12
Федерация
В России пересчитали поддержку молодым ученым
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 12:26
Общество
На трассе М-5 вблизи Юрюзани временно ограничат движение транспорта
Вчера, 20:54
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 13 марта
Вчера, 17:07
Общество
В колонии Челябинска выбрали самую красивую заключенную
Вчера, 13:10
Общество
Южноуральские газовики готовы к паводку
Вчера, 10:04
Общество
Каждый десятый челябинец снимает стресс алкоголем
Теги
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика