Мама троих детей представила просветительский фестиваль для детей на полуфинале конкурса «Мастера гостеприимства»

В Уфе проходит второй день испытаний для полуфиналистов конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Сегодня, 13 марта, 13 южноуральцев представляют свои проекты в сфере туризма перед участниками из других городов и экспертами – известными отельерами и рестораторами.

Так, мама троих детей Анна Козлова приехала на региональный полуфинал в Уфу из поселка Слюдорудник (город Кыштым, Челябинская область). Конкурсантка представила проект, обеспечивающий семьям содержательный досуг и знакомство с родным краем, его природой и достижениями науки. Это ярмарка «На рудниках», которая за пять лет своего проведения приобрела все черты развлекательно-просветительского мероприятия для семей и даже стала образцом для организации подобного мероприятия в областном центре. Мероприятие проводится на территории не используемого промышленного предприятия и включает обширную лекционную программу по экологии, биологии, астрономии и геологии, творческие мастер-классы, театральные выступления, кинопоказы и ярмарку изделий местных мастеров.

«Девиз нашего мероприятия – «Развлекай и развивай». Все лекции и занятия проходят в доступной для детей форме. Экологи рассказывают о трендах в охране окружающей среды, разумном потреблении, вторичном использования ресурсов. Сектор краеведения проводит экскурсии по экотропам и природным достопримечательностям района, учит детей фотографировать. Фестиваль привлекает 2-2,5 тысячи человек ежегодно, и его программу можно и нужно расширять», – уверена Анна Козлова.

В планах участницы полуфинала – трансформация заброшенных индустриальных площадей в площадку для проведения мероприятий, образовательных активностей, занятий кружков и секций. Анна мечтает организовать экологическую лабораторию и расширить местный музей, который пока ютится в маленьком помещении. Она убеждена, что фестиваль «На рудниках» прекрасно дополняет возможности, которые предоставляет гостям поселка спортивно-туристический центр «Провинция». Сегодня в Слюдорудник ежегодно приезжает около 20 000 туристов, но это число может и должно расти.

Фото – пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства»

«В ходе полуфинала мне удалось познакомиться и пообщаться с интересными людьми из нашего региона, рассказать о своем проекте большему числу людей. Программа конкурса дает возможность показать свои сильные стороны, увидеть направления роста, мероприятия проходят очень продуктивно», – рассказывает Анна Козлова.

Сегодня свои проекты представят перед экспертами и другие южноуральцы. Имена победителей полуфинала назовут вечером.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Уфе в «Мастерах гостеприимства» участвует 89 конкурсантов, успешно прошедших дистанционное тестирование, из двенадцати областей России. Параллельно полуфиналы проходят и в других регионах страны. По их итогам двести полуфиналистов будут приглашены на финальные испытания в Москву. Пятьдесят победителей получат гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и наставников.