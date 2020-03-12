Тринадцать южноуральцев борются за звание лучших рестораторов и отельеров России

В Уфе открылся полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства»

В Уфе сегодня, 12 марта, стартовал второй региональный полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).

Тринадцать жителей Челябинской области приехали на региональный полуфинал «От Урала до Поволжья» вместе с другими россиянами, набравшими наибольшее количество баллов в заочных испытаниях, из Кировской, Московской, Свердловской и других областей. Всего – 106 человек.

За два дня – 12 и 13 марта – конкурсанты пройдут комплексную оценку деловых и личностных качеств, решат индивидуальные и групповые аналитические задания, представят свои проекты. Главные призы – возможность получить в наставники именитых рестораторов и отельеров, гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, а также приглашения на стажировки и работу в ведущих туристических компаниях.

«Страна у нас огромная, с богатыми традициями, с сумасшедшими гастрономическими возможностями – это действительно все то, о чем нужно говорить, что нужно продвигать как позитивный образ Российской Федерации на мировой арене. Президент России Владимир Владимирович Путин всегда говорил о том, что нам нужны целеустремленные люди, готовые к саморазвитию. Здесь, я полагаю, собрались ровно такие.», – подчеркнул заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Одна из целей конкурса «Мастера гостеприимства» – поиск молодых специалистов в крупные компании, которые смогут по-новому взглянуть на индустрию. Стать еще лучше в своем деле им помогут наставники. По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров по гостиничному бизнесу Вадима Прасова, суть наставничества в том, чтобы попытаться деликатно, но точно подкорректировать конкурсантов, поделиться знаниями:

«Мы постараемся открыть для кого-то новые горизонты, кому-то дать впрыск на дальнейшее саморазвитие. В индустрии гостеприимства исторически не хватало такого конкурса, который позволял бы участникам рынка соревноваться друг с другом, становиться лучшими и получать общественное признание», – отметил Вадим Прасов.

О критериях оценивания конкурсных испытаний организаторы не говорят – все под большим секретом, ведь параллельно полуфиналы «Мастеров гостеприимства» проходят в других крупных городах России, утечки информации быть не должно. Однако о том, какие проекты особенны интересны экспертам, уже известно:

«Часто мы думаем, что в том или ином регионе можно развивать только один из видов туризма. И региональные власти, и туроператоры сами ставят себя в рамки. Есть проекты, которые по-новому это представляют. Кто-то может предложить промышленный туризм. Молодежь ведь интересуется, как устроен тот или иной механизм, машина. Школьники едут в эти туры. А еще некоторое время назад ты не мог представить, что вокруг этого завода или предприятия может формироваться туристическое направление. Мы ищем именно такие подходы и интересные проекты. Огромный запрос и на IT-проекты. Каждый четвертый проект с этим связан», – рассказал руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Почти все южноуральцы придумали проекты, связанные с туризмом Челябинской области. Например, Вера Пузикова – «ТурПоезд в Златоуст», Алексей Тугарев – «Открытие горного Урала», а Юлия Асташкина хочет реализовать йога- и фитнес-туры на курорты России.

«Мне захотелось объединить путешественников, гидов и экскурсионные компании на одной платформе, создать приложение или сайт, на который человек мог бы зайти и, используя фильтр по интересам, выбрать себе программу экскурсионную – частную или групповую. Интересы тоже разные. Например, кого-то интересует история, кого-то шоппинг в том или ином городе или регионе. Там же будет йога, фитнес или тренинги личностного роста», – поделилась с корреспондентом агентства «Урал-пресс-информ» Юлия Асташкина из Магнитогорска.

По итогам всех региональных конкурсов в крупнейших городах России 200 лучших отельеров и рестораторов отправятся на финал «Мастеров гостеприимства» в Москву. Он пройдет в апреле на форуме «Россия – страна возможностей». Там станут известны имена пятидесяти победителей, которые получат гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и наставников.

Для справки:

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября. Цель проекта – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково». При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.

Конкурс «Мастера гостеприимства» проходит в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. По итогам заявочной компании, на конкурс зарегистрировались более 20 000 участников. Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса стартовал 17 января. В рамках него эксперты конкурса оценивали общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции.

Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в 9 регионах России. Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов. Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Лучшие проекты конкурса могут быть реализованы при поддержке Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Участники также смогут выиграть бизнес-курс английского языка от школы Skyeng, обучение в школе туризма Travel Business School, поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий №1 Туту.ру, 1 миллион рублей от компании METRO Cash&Carry, сертификаты на обучение от Академии Слетать.ру, участие в выездном туре от Coral Business School и многое другое.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 23 проекта: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Культурный код», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) создан летом 2019 года для объединения усилий представителей турбизнеса и защиты их прав и профессиональных интересов. Члены ОСИГ формируют новые традиции гостеприимства в России, задают стандарты высочайшего уровня. Миссия Союза – формирование и продвижение новой национальной идеи «Развиваем туризм – развиваем Россию». Представительства Союза открыты в 6 федеральных округах. Президент ОСИГ: Грант Бабасян, генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa.