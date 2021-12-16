Маруся, помурлычь. Как мы с котом умную колонку тестировали

Даже если ты привык делить квартиру исключительно с хвостатым компаньоном, иногда хочется поговорить с кем-то кроме него. Да и женский голос время от времени слышать хочется. А тут еще COVID c его ограничениями и приступами непредвиденного домоседства. И тут на глаза попадает реклама умной колонки Капсула с голосовым помощником Маруся от VK. А почему бы собственно и нет? Эксперты отмечают, что за минувший год популярность этого гаджета в Свердловской области существенно выросла. В общем взяли Капсулу в гости на тестирование, отчитываемся.

О чем поговорить с голосовым помощником?

Вот казалось бы, о чем говорить с колонкой? Да почти о чем угодно. Маруся достаточно эрудирована - выдает цитаты классиков, отлично ориентируется в интернете и может не только легко сообщать информацию из Википедии, но и неплохо разбирается в литературе и музыке. Или может просто сделать подборку музыки определенного жанра. А анекдотов знает больше, чем любой ваш знакомый шутник.

Вообще видно, что Марусю делали любознательные люди для любознательных людей. С ней можно, например, играть в города. И она не просто будет их называть, но и в приложении выдаст ссылку на информацию о том или ином населенном пункте. Или поправит собеседника, если он назовёт устаревшее название города - мне, например, сообщила что Днепропетровск теперь называется Днепр.

На каждый день.

Маруся очень дружна с видеосервисом Wink от Ростелекома, на которой легко находит нужные фильмы, сериалы или телеканалы - если ее об этом попросить. Причем может выдавать как конкретные фильмы и сериалы по названию, так и формировать подборки, например, по жанрам. А в процессе просмотра способна делать звук тише или громче, ставить фильм на паузу или переключать следующую серию ситкома.

Отдельная фишка для детей - сказки. Их Маруся знает сама, без дополнительной привязки к сервисам. И рассказывает их потрясающе - не просто проигрывает звуковой файл, но и снабжает его звуковыми эффектами вроде скрипа дверей, шума ветра или треска горящего костра. Получается небольшой аудиоспектакль, такой и взрослому послушать нескучно.

Кроме того, Маруся делает то, что могла мог бы делать личная личный секретаршасекретарь. Сообщает новости, напоминает о том, о чем ее просили напомнить. Выдает текущую информацию вроде курса евро. Разве что кофе не подает. Хотя в будущем, наверное, сможет и это - она способна интегрироваться с системой Умный дом, так что кофеварку включать наверняка скоро научится.

Еще у них с котом получился шикарный тандем по предсказанию погоды - Маруся сообщает данные гидрометцентра, а кот своим поведением подтверждает их или опровергает.

Техническая часть

Девайс оказался стильным, эргономичным и вообще дружелюбным. Ткань колонки приятная на ощупь и, по первому впечатлению, не очень маркая. Мощность у нее 30 ватт, собрана качественно. Достаточно тяжелая, но это скорее полюс для тех, у кого дома дети или, как у меня, активные домашние животные. За счет веса Капсула довольно устойчива, несмотря на достаточно вытянутую форму, ее не так-то просто случайно уронить. Для тех, кто любит гаджеты полегче, есть Капсула Мини - она весит всего 305 граммов.

В самой колонке используются рупор для высоких частот, динамик - для низких и твиттер. Качество сборки тоже не подкачало - ничего не трещит и не портит впечатление от общения с Марусей. За счет этого, а так же за счет особого дизайна колонки, звук получается приятным и ровным. Диапазон его настроек весьма широк. Причем регулируется звук не только в ручную - можно попросить Марусю, например, включить ночной режим.

И тут же басы стихают, и звуки музыки или фильма абсолютно не беспокоят спящего прямо под колонкой кота. Очень подойдет тем, у кого дома маленькие дети, которые тоже любят поспать.А еще, если колонку погладить - она мурлычет. Вроде бы не самый необходимый функционал, но как это мило.

Общий итог таков, что получился действительно милый, полезный и располагающий к себе гаджет. С интересным функционалом, качественным исполнением, забавными собственными "фишками" и индивидуальностью. Купить умную колонку Капсулу с Марусей от VK можно в розничной сети и цифровых каналах продаж «Ростелекома».

Фото и материал подготовлены АИФ Урал