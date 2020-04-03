Медработникам Челябинской области, работающим с больными коронавирусом, повысят зарплаты

В Челябинской области повысят оклады за март сотрудникам медицинских учреждений, работающих с больными коронавирусной инфекцией COVID-19 или с условно заболевшими.

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер третьего апреля в ходе ежедневного брифинга в правительстве региона.

Врачам, лечащим этих пациентов, будут доплачивать 100% к окладу, среднему медперсоналу - 50%, младшему персоналу - 30%.

Сотрудникам скорой помощи также повысят оклады. Врачам – на 80%, медсестрам – на 40%, фельдшерам – на 20%. Сотрудникам первичного звена (тем, кто работает в поликлинике) запланированы аналогичные доплаты.

По словам Алексея Текслера, поликлиники региона максимально переходят на режим надомного обслуживания, чтобы избежать скопления людей. Стационары ограничат оказание плановой помощи с сохранением экстренной медицинской помощи.