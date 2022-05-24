Мэрия Миасса взяла на баланс бесхозные трубы после обращения сельчан к президенту России

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске
24.05.2022

Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске водители «Дикси ЮГ» через суд добились от работодателя компенсации суточных расходов
24.05.2022

В Челябинске водители «Дикси» через суд добились выплат «суточных»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Делегация Челябинской области в настоящее время работает в закрепленных за нашим регионом населен
Спецоперация на Украине
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24.05.2022

Дмитрий Гатов: Донбасс – это зеленые, цветущие города и очень красивые люди, «сделанные из стали»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области сегодня, 24-го мая, вспоминают юного героя Дима Новоселова – в этот день тр
24.05.2022

В Челябинской области вспоминают героически погибшего юнармейца Диму Новоселова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Житель Челябинской области предстанет перед судом за отрицание Холокоста. Как сообщил с
24.05.2022

Жителя Челябинской области будут судить за отрицание Холокоста
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2022

Борис Каплун подарил свой голос Геннадию Здановичу ради Аркаима
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2022

Объективный ЕГЭ с видеонаблюдением «Ростелекома» и искусственным интеллектом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2022

Челябинские росгвардейцы обучают музыке ребят из школы-интерната
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2022

Мэрия Миасса взяла на баланс бесхозные трубы после обращения сельчан к президенту России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2022

Коркинские студенты блеснули знаниями в память о славных братьях Кирилле и Мефодии

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2022

Уроженец Златоуста снялся во втором сезоне сериала «Эпидемия» на ТНТ
ОНФ
Миасс
Общество
24.05.2022 15:45

Мэрия Миасса взяла на баланс бесхозные трубы после обращения сельчан к президенту России

Администрация Миасса взяла на баланс бесхозные трубы в посёлке Смородинка, из-за которых десятки семей оставались без воды и тепла. Об этом сообщили в Общероссийском Народном фронте. По данным организации, люди два года жили «по календарю происшествий»: каждый месяц возникали или перебои с водой, или проблемы с отоплением, или потоп. Обязанность по содержанию теплосетей мэрия Миасса перекладывала на самих жителей.

«Чиновников не прельщала перспектива нести ответственность за состояние убыточных сетей, поэтому эту обязанность они долгое время перекладывали на плечи простых граждан. Не помогло даже предписание прокуратуры», - отмечается в сообщении ОНФ.

После обращения сельчан к президенту России и вмешательства общественников муниципалитет всё-таки взял сети на баланс. Сейчас мэрия ищет обслуживающую организацию. Процесс оформления муниципального права собственности находится на контроле ОНФ, подчеркнули в организации.

ОНФ
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2022

ОНФ обвинил власти Миасса в нежелании помогать жителям Смородинки, мэрия не согласна
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске водители «Дикси ЮГ» через суд добились от работодателя компенсации суточных расходов
24.05.2022

В Челябинске водители «Дикси» через суд добились выплат «суточных»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Делегация Челябинской области в настоящее время работает в закрепленных за нашим регионом населен
Спецоперация на Украине
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24.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинской области сегодня, 24-го мая, вспоминают юного героя Дима Новоселова – в этот день тр
24.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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24.05.2022 16:00

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24.05.2022 15:45

Мэрия Миасса взяла на баланс бесхозные трубы после обращения сельчан к президенту России

24.05.2022 15:41

Коркинские студенты блеснули знаниями в память о славных братьях Кирилле и Мефодии

24.05.2022 15:15

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21.05.2022 17:22

В Челябинской области 121 новый случай ковида

21.05.2022 14:43

В ЛНР задержали украинскую шпионку

21.05.2022 13:59

В освобожденном от ВСУ и нацбатальонов Рубежном потихоньку налаживается жизнь

21.05.2022 12:43

Малыш, с прибытием! К косолапым сестрам Шкоде и Забаве приехал завидный жених

21.05.2022 12:15

В Миассе один пациент проглотил золотые украшения другого

21.05.2022 10:37

В воскресенье автобусы на северо-западе Челябинска будут ходить по-другому

20.05.2022 22:57

В Челябинске стартовал детский театральный фестиваль «Сцена»

20.05.2022 20:41

Гастроли МХАТ им М. Горького в Челябинске пройдут под именем Михаила Булгакова

20.05.2022 18:50

В выходные в Челябинской области – ночные заморозки и дожди, местами со снегом

20.05.2022 18:40

Анонсы событий и мероприятий на 21 и 22 мая

20.05.2022 18:03

«Вагон здоровья» курсировал сегодня по железной дороге между Челябинском и Миассом

20.05.2022 17:20

ВТБ увеличил лимит льготной ипотеки в Челябинской области до 15 миллионов рублей

20.05.2022 17:10

Челябинская область остаётся во власти циклонов – дожди со снегом и похолодание

20.05.2022 17:04

В Челябинске закроют движение трамваев по улице Кирова и на Медгородок

20.05.2022 16:58

Родным троих магнитогорцев передали ордена Мужества их погибших в борьбе с нацизмом сыновей