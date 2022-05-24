24.05.2022
Борис Каплун подарил свой голос Геннадию Здановичу ради Аркаима
24.05.2022
Объективный ЕГЭ с видеонаблюдением «Ростелекома» и искусственным интеллектом
24.05.2022
Челябинские росгвардейцы обучают музыке ребят из школы-интерната
24.05.2022
Мэрия Миасса взяла на баланс бесхозные трубы после обращения сельчан к президенту России
24.05.2022
Коркинские студенты блеснули знаниями в память о славных братьях Кирилле и Мефодии
24.05.2022
Уроженец Златоуста снялся во втором сезоне сериала «Эпидемия» на ТНТ
Мэрия Миасса взяла на баланс бесхозные трубы после обращения сельчан к президенту России
19.05.2022
Народный фронт отправил на Донбасс 63 вагона с гуманитаркой
28.04.2022
Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению на грязную воду
20.04.2022
Жители Ленинского района жалуются на «убитую» дорогу во дворе жилого дома
01.04.2022
ОНФ обвинил власти Миасса в нежелании помогать жителям Смородинки, мэрия не согласна
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
23.05.2022