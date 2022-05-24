Мэрия Миасса взяла на баланс бесхозные трубы после обращения сельчан к президенту России

Администрация Миасса взяла на баланс бесхозные трубы в посёлке Смородинка, из-за которых десятки семей оставались без воды и тепла. Об этом сообщили в Общероссийском Народном фронте. По данным организации, люди два года жили «по календарю происшествий»: каждый месяц возникали или перебои с водой, или проблемы с отоплением, или потоп. Обязанность по содержанию теплосетей мэрия Миасса перекладывала на самих жителей.

«Чиновников не прельщала перспектива нести ответственность за состояние убыточных сетей, поэтому эту обязанность они долгое время перекладывали на плечи простых граждан. Не помогло даже предписание прокуратуры», - отмечается в сообщении ОНФ.

После обращения сельчан к президенту России и вмешательства общественников муниципалитет всё-таки взял сети на баланс. Сейчас мэрия ищет обслуживающую организацию. Процесс оформления муниципального права собственности находится на контроле ОНФ, подчеркнули в организации.