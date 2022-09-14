Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области ответили на жалобы автомобилистов на пробки, которые образовались в Ленинском районе Челябинска из-за ремонта трамвайных путей. Его невозможно делать без частичного перекрытия движения на автодороге, считают в ведомстве. Автомобилистам предложено искать альтернативные пути проезда.

В пресс-службе миндортранса региона отметили, что ремонт трамвайного переезда на Копейском шоссе в Ленинском районе Челябинска обусловлен тем, что на данном участке очень высокий износ не только трамвайного полотна, но и проезжей части. Это связано с большой загруженностью и интенсивностью транспортного потока.

«Для восстановления и долгой эффективной эксплуатации данного объекта проектом предусмотрена замена рельсошпальной решетки и балластного слоя. Данные виды работ невозможно выполнять без частичного перекрытия движения на автодороге», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Чтобы не допустить полной остановки движения транспорта, работы будут выполнены в два этапа. В настоящий момент перекрыты три левые полосы для движения автотранспорта, две правые - свободны для движения. После окончания работ подрядчик перейдет на правую сторону переезда, открыв левую часть для движения.

«На данный период, во избежание потерь времени в заторах, рекомендуем автомобилистам искать альтернативные пути проезда - через ЖД вокзал, улицы Дзержинского или Энергетиков», - добавили в пресс-службе.

Госавтоинспекция Челябинска также обращается к жителям города с рекомендацией заранее продумывать свой маршрут движения.

«Ограничение движения автомобильного транспорта планируется, согласно распоряжению администрации Челябинска, до 28 сентября 2022 года. В период проведения ремонтных работ на данном участке дороги будут нести службу экипажи ДПС для осуществления распорядительно-регулировочных действий, а также во избежание заторовых ситуаций», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

Напомним, 12 сентября начались работы по ремонту трамвайных путей в Ленинском районе. Закрыто движение трамваев на пересечении улицы Гагарина и Копейского шоссе, а также по улице Новороссийской до улицы Дербентской. Из-за ремонта путей возникло и ограничение движения для личного транспорта. Из-за сужения проезжей части образовались многокилометровые пробки.

Глава Челябинска Наталья Котова устроила головомойку подчиненным из-за утренних заторов. Градоначальница потребовала не перекрывать дороги в часы пик.