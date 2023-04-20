20.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 21 апреля (18+)
20.04.2023
В Челябинске продолжается облава на нелегальных мигрантов
20.04.2023
Челябинцам представили проект границ туристского центра города
20.04.2023
В Челябинске стартовала Школа этнокультурной журналистики
20.04.2023
В Челябинске прошел фестиваль сотворчества «Ты не один!»
20.04.2023
Каплун оценит «Рабочую песню» южноуральцев
Миндортранс услышал жителей Красноармейского района
С 24 апреля автобус № 640 вновь будет доезжать до села Ачликуль
11.04.2023
Итоги встречи Текслера с жителями: отремонтируют дорогу и ДК, запустят новый маршрут
28.03.2023
В Челябинской области стартовал сезон дорожных работ, губернатор лично осмотрит проблемные дороги
21.03.2023
Когда решится проблема транспортной доступности деревень в Челябинской области
13.03.2023
Аэропорт Магнитогорска закроют на все лето и сентябрь (подробности)
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023