Миндортранс услышал жителей Красноармейского района

В Челябинской области жители села Ачликуль (Красноармейский район) остались в апреле без автобусного сообщения с другими населенными пунктами - автобус № 640 «Ачликуль (Теренкуль) – Челябинск» из-за плохой дороги теперь доезжает только до Алабуги. После появления информации в соцсетях дорожники провели грейдирование, и с понедельника возобновится проезд до Ачликуля.

В конце марта 2023 года в группе «Маршрут-640 (Ачликуль, Алабуга)» ВКонтакте появилась информация: «Уважаемые пассажиры, с первого апреля 2023 года маршрут №640 будет ездить только до Алабуги в связи с плохим качеством дорог».

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта области сообщили, что 20 апреля проведена выездная комиссия в составе представителей Миндортранса, перевозчика ООО «МегаАвтоТранс» и дорожной организации ООО «Урал-Сервис-Групп».

В течение двух дней дорожники провели грейдирование с добавлением нового материала, дорога в проезжем состоянии.

«Маршрут № 640 возобновит проезд до села Ачликуль уже с понедельника, 24 апреля, по действующему расписанию», - заверили в Миндортранс.

Кроме того, в Красноармейском районе начались работы по капитальному ремонту автодороги Миасское - Черкасово – Сычевов рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«В этом году будут отремонтированы первые четыре километра. Остальные три - в 2024 году. Сейчас дорожники устанавливают знаки и снимают почвенно-растительный слой», - рассказали в министерстве.

Напомним, в ноябре 2022 года жительница Красноармейского района Розалия К. обращалась к губернатору с просьбой помочь с проведением капитального ремонта дороги между с. Алабуга и с. Ачликуль. По ее словам, каждый день по этой дороге школьный автобус возит детей в школу. Возникают трудности и с получением медпомощи - ближайшая больница находится в с. Миасское Красноармейского района (около 60 километров). А единственный перевозчик - ООО «МегаАвтоТранс» - «отказывается ездить по этой ужасной дороге до с. Ачликуль, так как из-за плохого состояния дороги транспортное средство постоянно ломается».

«Очень обидно, что про нашу единственную татарскую деревню в Красноармейском районе (со своими традициями, обычаями) просто забыли», - возмущается Розалия.

Тогда жительнице в министерстве пояснили, что ежегодно на дороге Алабуа - Феклино (протяженность 14,7 километра) проводятся регламентные работы. Дорога имеет щебеночное покрытие. Министерство обещало рассмотреть возможность разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги с переводом щебеночного покрытия в асфальтобетонное. После ее разработки и получения положительного заключения Госэкспертизы будет принято решение о сроках проведения работ по капремонту дороги.