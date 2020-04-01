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Курганская область приостанавливает автобусное сообщение с соседними регионами

Федерация
Вчера, 23:49
Автор: 
Олеся Денисова

Курганская область приостанавливает автобусное сообщение по межрегиональным маршрутам, в том числе следующих транзитом по территории области в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, автобусы перестанут курсировать в соседние регионы со второго апреля 2020 года до особого распоряжения. Соответствующее решение принял оперативный штаб во взаимодействии с минтрансом РФ, сообщает пресс-служба областного правительства.

Временно нельзя будет добраться на автобусе из Кургана в Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск, а также приехать из этих городов в Курган.

На сегодня Курганская область имеет наименьшее в УрФО число заболевших коронавирусной инфекцией - один человек. В Челябинской области – 20 человек, в Екатеринбурге – 33 человека.

Во вторник, 31 марта, в регионе был введен режим самоизоляции. Со среды, первого апреля, на выездах из Кургана дежурят наряды дорожно-патрульной службы ГИБДД, которые разъясняют гражданам требования режима обязательной самоизоляции, а также предупреждают о последствиях его несоблюдения, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Курганская область
автобусное движение
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