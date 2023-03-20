Министерство спорта РФ подарило мотогонщикам Челябинска самых резвых «железных коней»

Министерство спорта России за успехи в 2022 году подарило мотогонщикам Челябинска новые мотоциклы - лучшие из линейки, представленной для мотокросса.

Также нашим спортсменам за достижения прошлого года вручили в городе на Неве грамоты. Как отмечают в мэрии, в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония награждения спортсменов молодежной сборной России, чемпионов и призеров чемпионата и первенства России по мотокроссу за ушедший год.

В числе чемпионов - воспитанники челябинской спортшколы Александр Анферов, Александр Шершнев и Артемий Назаров.

Сразу после церемонии челябинцы отправились на учебно-тренировочные сборы в Краснодарский край.