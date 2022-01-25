В Каслях состоялось первенство по мотокроссу на льду

В Каслях (Челябинская область) провели первенство города по мотокроссу на льду, посвящённое дню воинской славы России. В нем приняло участие порядка 40 любителей мотоспорта, начиная с десятилетнего возраста. Заезды проходили в четырёх категориях в зависимости от подготовки транспорта и возраста гонщиков.

Как только водоем в городе промерз до безопасной толщины льда, администрация Каслей дала разрешение на организацию и оказала содействие в проведении соревнования. Была расчищена ледовая трасса длиной около двух километров.

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«Мы серьезно подошли к оценке рисков проведения мотокросса на озере, сделали все необходимые замеры толщины льда и только после этого признали соревнования безопасными», — рассказал старший госинспектор, начальник ГИМС Александр Первушин.

Также за обеспечение безопасности на соревнованиях отвечали и представители полиции, и сотрудники пожарно-спасательных подразделений, и работники скорой помощи.

«Наши сотрудники дежурили возле трассы, чтобы иметь возможность в любой момент оказать необходимую помощь. Также пожарные-спасатели пообщались с участниками соревнований, напомнили о правилах пожарной безопасности, предложили свою помощь в случае необходимости. Техника есть техника, могут быть различные проблемы: подтекание бензина, масла или замыкание электрической проводки», - отметил начальник Каслинского пожарно-спасательного гарнизона Алексей Жидков.

Со слов организаторов главной задумкой «каслинского льда» было собрать вместе молодых людей, показать, как выглядят настоящие соревнования. Приобщить к культуре и дисциплине мотоспорта.