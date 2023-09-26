26.09.2023
Челябинские мотогонщики привезли из Краснодара комплект медалей
26.09.2023
В Челябинске пройдет презентация книги «Челябинская область. 50 писателей и художников»
26.09.2023
В Челябинске пройдет традиционный Южно-Уральский профилактический форум
26.09.2023
В Магнитогорске появилась Стена Героев
26.09.2023
Челябинский центр искусств объявил творческий флешмоб ко Дню учителя
26.09.2023
В Челябинской области водитель погиб после столкновения машины с лосем
Челябинские мотогонщики привезли из Краснодара комплект медалей
20.03.2023
Министерство спорта РФ подарило мотогонщикам Челябинска самых резвых «железных коней»
25.01.2022
В Каслях состоялось первенство по мотокроссу на льду
11.10.2019
Магнитогорск примет открытый Кубок УрФО по мотокроссу
13.07.2015
Магнитка вновь принимает большой мотокросс
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023
В престольный праздник кафедрального собора Челябинска стартует «Симеоновский фестиваль»
25.09.2023
В Челябинске к отоплению подключено 266 садиков и 48 школ
25.09.2023
Челябинская «пятерка» до конца сентября будет ходить по измененному маршруту
25.09.2023