Челябинские мотогонщики привезли из Краснодара комплект медалей

Челябинские мотогонщики привезли со всероссийских стартов в Краснодаре комплект медалей.

На чемпионате России по суперкроссу представители мотошколы Челябинска завоевали золотую, две серебряные и бронзовую медали.

В открытом классе Артем Назаров добыл «золото». В классе «85 см³» Илья Лысак финишировал вторым, как и Александр Анферов - в классе «125 юниоры». Брат серебряного медалиста Вячеслав Анферов в классе «125 юноши» стал третьим.