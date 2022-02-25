25.02.2022
Улететь в Лондон станет сложнее: Росавиация запретила британским авиакомпаниям рейсы в Россию
25.02.2022
За сутки заболело ковидом 2948 южноуральцев, умерло 20
25.02.2022
Клуб «Наше место» приглашает челябинцев на «Танцевальный джем»
25.02.2022
В Магнитогорске полиция отчиталась перед депутатами
25.02.2022
Более шести тысяч человек воспользовались видеотерминалами на ЮУЖД
25.02.2022
Взяточник из УралГУФКа не смог добиться смягчения приговора
Минтранс и Ростуризм организовали «Горячие линии» в связи с закрытием аэропортов на Юге страны
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022