Минтранс и Ростуризм организовали «Горячие линии» в связи с закрытием аэропортов на Юге страны

Оперативный штаб министерства транспорта Российской Федерации открыл «горячую линию» в связи с приостановкой работы аэропортов на юге страны. Колл-центр для туристов запустили также Ростуризм совместно с Народным фронтом и Фондом Росконгресс.

«Оперативный штаб Минтранса РФ по организации работы транспортной отрасли на юге страны создает горячую линию, на которой можно получить информацию о выборе альтернативных маршрутов для передвижения в связи в временной приостановкой работы аэропортов на юге России», - говорится в официальном сообщении Минтранса.

Все вопросы можно задать по номеру «горячей линии» +7 499 495-00-09. Звонки бесплатные, принимаются круглосуточно.

Кроме того, Ростуризм совместно с Народным фронтом и Фондом Росконгресс запускают колл-центр для туристов по вопросам, связанным с временным закрытием ряда аэропортов РФ.

Звонки будут приниматься ежедневно с восьми до 20 часов (время московское) по номеру 8-(800)-200-34-11. Звонок бесплатный.

Напомним, Росавиация приостановила работу аэропортов в южных регионах России ввиду спецоперации Вооруженных сил РФ по защите ДНР и ЛНР до трех часов 45 минут (по московскому времени) второго марта 2022 года.

Ограничения коснулись аэропортов: Ростов-на-Дону (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.

Ростуризм рекомендует по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты.