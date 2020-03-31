Митрополит Челябинский и Миасский: Молитесь дома

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий, последовав примеру Святейшего Патриарха Кирилла, призвал православных южноуральецев не посещать церковные службы до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не станет лучше.

«Ситуация такова, что наша православная вера, наш патриотизм, наша любовь к людям и наше стремление к духовному единению должны сегодня выразиться в тщательной самоизоляции, в сведении к минимуму прямых контактов с окружающими людьми для предотвращения еще большего распространения коронавирусной инфекции», – сказано в обращении митрополита Григория.

Митрополит призвал южноуральцев, оставаясь дома, усердно молиться об исцелении всех заболевших, о врачах, об ученых, которые изучают новый вирус и разрабатывают методы лечения, а также о тех, кто ежедневно в храмах молится за весь мир и страну.

Новое обращение архипастыря размещено на официальном сайте Челябинской епархии, сообщает информационно-издательский отдел.