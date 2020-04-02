Митрополит Григорий объедет Челябинск с молитвой Пресвятой Богородице

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий завтра, третьего апреля, объедет южноуральскую столицу с чтимым списком Табынской иконы Божией Матери, который хранится в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

Объезд состоится в канун праздника Похвалы Пресвятой Богородицы, поэтому в пути владыка и сопровождающие его священники будут петь акафист Пречистой Деве.

Митрополит призывает горожан объединиться в молитве.

Как рассказали в челябинской епархии, объезд начнется в 13 часов. В это же время по всему Челябинску будут звонить колокола.

"Призываю всех вас, дорогие братья и сестры, объединить наши молитвенные усилия, встать вместе с нами на молитву, прочесть дома акафист Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия (эпидемии коронавируса)», - сказал митрополит Григорий.

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