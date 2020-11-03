Митрополит Григорий освятит купола и кресты собора Рождества Христова

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий завтра, четвертого ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, освятит пять куполов и кресты строящегося собора Рождества Христова.

Как сообщает челябинская епархия, церковные купола изготовлены мастерами города Трехгорного. В течение двух дней после освящения купола с крестами будут установлены на свои места.

Вход на стройплощадку будет закрыт и для прихожан, и для средств массовой информации в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Напомним, кафедральный собор Рождества Христова возводится в память о челябинском соборе, который действовал в городе до Революции. Он также был освящен в честь рождения Иисуса Христа.

Советская власть уничтожила здание в 1932 году. Новый собор Рождества Христова заложили спустя 80 лет - в 2013-м. Пожертвования на его возведение собирали по всему Южному Уралу. Так, в апреле 2015 года в Челябинске состоялся благотворительный концерт скрипача Дмитрия Когана. Собранные средства были переданы на возведение храма.

Первая литургия в стенах собора, приуроченная к празднованию 1020-летия Крещения Руси, состоялась 28 июля 2018 года. Спустя ровно год были освящены колокола.

Афонский монах написал для нового челябинского собора Иверскую икону Божией Матери - точный список чудотворного образа, хранящегося на Святой Горе Афон и созданного в бывшей русской келье святителя Николая (греческие монахи, которым сейчас принадлежит келья, называют это место Буразери, русские - Белозерка).

Известный всему православному миру старец Арсений работал над святым образом больше года.

Весной этого года заместитель главы Всемирного русского народного собора, известный общественный деятель и меценат Константин Малофеев передал икону Христорождественскому кафедральному собору, где она будет находиться постоянно.

В этом году афонские монахи приступили к написанию для строящегося кафедрального собора Челябинска второй иконы Пресвятой Богородицы.