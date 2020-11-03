ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Митрополит Григорий освятит купола и кресты собора Рождества Христова

Общество
Сегодня, 14:52
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий завтра, четвертого ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, освятит пять куполов и кресты строящегося собора Рождества Христова.

Как сообщает челябинская епархия, церковные купола изготовлены мастерами города Трехгорного. В течение двух дней после освящения купола с крестами будут установлены на свои места.

Вход на стройплощадку будет закрыт и для прихожан, и для средств массовой информации в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Напомним, кафедральный собор Рождества Христова возводится в память о челябинском соборе, который действовал в городе до Революции. Он также был освящен в честь рождения Иисуса Христа.

Советская власть уничтожила здание в 1932 году. Новый собор Рождества Христова заложили спустя 80 лет - в 2013-м. Пожертвования на его возведение собирали по всему Южному Уралу. Так, в апреле 2015 года в Челябинске состоялся благотворительный концерт скрипача Дмитрия Когана. Собранные средства были переданы на возведение храма.

Первая литургия в стенах собора, приуроченная к празднованию 1020-летия Крещения Руси, состоялась 28 июля 2018 года. Спустя ровно год были освящены колокола.

Афонский монах написал для нового челябинского собора Иверскую икону Божией Матери - точный список чудотворного образа, хранящегося на Святой Горе Афон и созданного в бывшей русской келье святителя Николая (греческие монахи, которым сейчас принадлежит келья, называют это место Буразери, русские - Белозерка).

Известный всему православному миру старец Арсений работал над святым образом больше года.

Весной этого года заместитель главы Всемирного русского народного собора, известный общественный деятель и меценат Константин Малофеев передал икону Христорождественскому кафедральному собору, где она будет находиться постоянно.

В этом году афонские монахи приступили к написанию для строящегося кафедрального собора Челябинска второй иконы Пресвятой Богородицы.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Общество
27.10.20 11:59
Челябинский храм Александра Невского на Алом поле обретет былое величие
Федерация
26.08.20 14:09
Масштаб: РПЦ начнет проповеди среди папуасов
Общество
18.08.20 11:10
Общественники добиваются спасения старинного храма в Ашинском районе через прокуратуру
Общество
06.08.20 15:18
Поможет РМК
Достраивать собор Рождества Христова в Челябинске будет новый подрядчик
Сегодня, 12:16
Челябинских обезьян отправили на карантин
Сегодня, 12:05
Специалисты управления пожарного надзора проверили «ковидные» госпитали Челябинска
Сегодня, 11:55
В Челябинской области растет число выявленных за сутки пациентов с ковидом
Сегодня, 11:41
Компания «Интерсвязь» вошла в число призеров международного IT-конкурса
Сегодня, 11:39
Запуск новой инфекционки в Челябинске позволит вернуть часть ковидных баз к обычной работе
Сегодня, 10:54
В Челябинской области приостановлена диспансеризация
Сегодня, 10:52
В Челябинске увеличат число рабочих, восстанавливающих жилой дом и больницу после взрыва
Сегодня, 10:48
«Ростелеком» предлагает южноуральским школьникам сервисы для обучения и досуга
Вчера, 19:21
Пострадавшая от взрыва челябинская больница начнет принимать пациентов через три недели
Вчера, 17:40
В Челябинской области приостановлена диспансеризация
Среда обитания
Сегодня, 15:10
Челябинцы удивляются ямочному ремонту дороги в бору
Культура
Сегодня, 11:15
С любовью к родной земле
В преддверии своего 99-летия ветеран Великой Отечественной делится с южноуральцами своим творчеством
Новости
Сегодня, 15:38
Среда обитания
НМУ установились на территории еще одного города Челябинской области и продлены в шести
Сегодня, 15:12
Культура
Челябинский ансамбль танца «Урал» отметит 40-летие необычной премьерой
Сегодня, 15:05
Общество
В Сатке откроется первая восстановительная реабилитационная комната для «особых» детей
Сегодня, 14:25
Общество
Текслер наградил медработников за самоотверженность и профессионализм в борьбе с ковидом
Сегодня, 13:48
Культура
Фестиваль современного искусства «Дебаркадер-2020» ждет гостей
Материалы рубрики
Сегодня, 15:05
Общество
В Сатке откроется первая восстановительная реабилитационная комната для «особых» детей
Сегодня, 14:25
Общество
Текслер наградил медработников за самоотверженность и профессионализм в борьбе с ковидом
Сегодня, 12:45
Общество
Кусинские дети возвращаются домой из школы в кромешной тьме
Сегодня, 12:05
Общество
Специалисты управления пожарного надзора проверили «ковидные» госпитали Челябинска
Сегодня, 11:41
Общество
Компания «Интерсвязь» вошла в число призеров международного IT-конкурса
Теги
РПЦ
Челябинск
Православные
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика