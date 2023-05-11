Мнения челябинцев об искусственном интеллекте разделились 

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС провели инициативное исследование по поводу искусственного интеллекта. Жителям задали вопрос – это еще один инструмент, который позволяет улучшить нашу жизнь или нечто, представляющее собой угрозу? Мнения горожан разделились.

При ответе на вопрос респонденты разделились на две группы. Тех, кто считает развитие современных компьютерных систем и искусственного интеллекта это скорее благом, больше - 42,2%. Противоположной точки зрения придерживаются 41,7% респондентов.

Анализ групп выявил вполне предсказуемую зависимость: положительные стороны в развитии технологий искусственного интеллекта чаще видят респонденты более молодого возраста (18-24 и 25-44 лет), горожане с высшим образованием и высокообеспеченные (по самооценке материального положения) жители города.

Скорее угрозой развитие современных компьютерных систем и искусственного интеллекта представляется респондентам старших возрастных групп: 45-59 лет и старше 60 лет.

Кстати, по результатам проведенного ВЦИОМ исследования, за год информированность россиян о технологиях искусственного интеллекта и доверие к ним выросли. В той или иной степени об искусственном интеллекте знают 87% россиян. Слышали об этом понятии и могут его объяснить более трети опрошенных (36%), каждый второй имеет поверхностное знание об этой области (51%). Не доверяют технологиям в области искусственного интеллекта 32% россиян.