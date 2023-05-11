11.05.2023
Мнения челябинцев об искусственном интеллекте разделились
11.05.2023
ММК отмечает 50-летие с момента пуска второго агрегата электролитического лужения
10.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 11 мая (18+)
10.05.2023
Искусственный интеллект будет контролировать вывоз мусора на Южном Урале
10.05.2023
Россия отменяет визовый режим и возобновляет авиасообщение с Грузией
10.05.2023
В полиции Саткинского района сменился руководитель
Мнения челябинцев об искусственном интеллекте разделились
Благо или угроза?
10.05.2023
Искусственный интеллект будет контролировать вывоз мусора на Южном Урале
15.12.2022
ММК моделирует технологию производства на «цифровом полигоне»
23.11.2022
В Сбербанке считают искусственный интеллект главной технологией XXI века
28.07.2017
На магнитогорском трамвае протестируют систему искусственного интеллекта
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023