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04.04.2023

Распустившиеся наставницы «заявили» об официальном окончании зимы на Зигальге
Общество
04.04.2023 11:29
Фото: Светлана Кудрякова

Может, вам поспать?

Альбина договорилась встретиться с Надей  в кафе.

Хоть девушки и были лучшими подругами, последнее время вырвать у Нади хотя бы полчаса свободного времени было практически невозможно. То она была на женском круге, то проводила мастермайнд, то записывала домашку для очередного обучения.

А тут сама позвонила и позвала на чашечку пуэра.

Альбина удивилась, но согласилась. Как раз «отвалился» клиент на маникюр, почему бы с Надюшкой не посидеть?

Девушка вышла из салона и не торопясь направилась к остановке общественного транспорта. Старенькая «Шкода» была в ремонте, поэтому приходилось добираться на перекладных.

Когда Альбина была уже в маршрутке и крепко держалась за стены и потолок на затейливых поворотах, в которые буквально влетал смелый и быстрый водитель, зазвонил телефон. Это была Надя.

— Альбин, ну ты прикинь, срочная запись. Вот никак не отменить. Я эту даму полгода ждала. Она только сейчас консультироваться согласилась. Езжай ко мне в кабинет. Буквально чуточку подождешь, и я с тобой на весь вечер.

Подруга даже ответить Альбине не дала возможности и нажала отбой.

— Ну что теперь, всё равно в пути, — послала мысленный импульс Наде Альбина.

***

В помещении было прохладно, царил приятный полумрак. На ресепшене никого не было, поэтому Альбина прошла к диванчикам незамеченной и не остановленной любопытной Аней, помощницей и администратором Нади.

Альбина налила себе немного воды из кулера, после лихой поездки хотелось ещё и валерианки. И села ждать, пока подруга закончит консультацию.

— Девочка, дорогая, у меня буквально 15 минут. Поэтому быстро решаем мою проблему, и я счастлива, — рядом с Альбиной, словно из-под земли, появилась милая блондинка лет 40-ка. Она явно принимала девушку за кого-то другого.

— Извините, вы, наверное... — но договорить экспрессивная особа не дала.

— Ты знаешь, можно, да, сразу на ты? Так вот, знаешь, дорогая, я тебе предысторию вопроса рассказывала. А что дальше делать? У астролога я уже была, только десятку зря отдала. Толку ноль, зеро. На гвоздях стояла, на йоге была. Ретроградного Меркурия сейчас нет. Вот не знаю я, что делать, и всё. Ты как психолог помоги. Где мне ресурс взять?

Альбина во все глаза смотрела на женщину. Она честно хотела признаться, что к психологии вообще не имеет никакого отношения. А всё, чем может помочь, так это ногти красивые сделать.

— Может, вам поспать? — неожиданно для неё самой вырвалось у Альбины. Этот совет ещё в детстве ей давала мама, когда дела шли плохо, а настроение уходило в закат.

— Девочка, ну какой сон? Какой? Мне проект сдавать, завтра запуск курса. Дел вагон. А ты — поспать.

— Ну на гвозди же вы успели сходить.

— Успела. Полчаса выделила и зря... А ведь это мысль, дорогая. Неплохая мысль.

И женщина достала из сумочки последнюю версию модного смартфона.

— Аллё, Любочка, отмени завтра гвозди. Вот так возьми и отмени. И что, что оплачены. Не из твоего ж кармана. Не пойду. Я спать буду.

Дама довольно подмигнула Альбине и также стремительно удалилась.

— Альбина, привет, — из кабинета вышла как всегда элегантная Надя. — Прости за накладочку. Но подождать надо ещё чуточку. У меня важная клиентка появилась. Решу с ней вопрос и сразу чай пить пойдём. Она вот прямо сейчас подойти должна.

— Блондинка такая, лет 40?

— Ага, она. Ты откуда знаешь.

— Она ушла уже.

— Не может быть. Консультация только через 5 минут.

— Видимо, раньше пришла. И я её это, случайно... кажется... проконсультировала... — Альбина виновато улыбалась. — Я её спать отправила.

Надя смотрела на подругу так, как будто та украла у неё последний кусок сахар.

— Вот тебе 25 000, — совладав с собой, ответила Надя.

— За что? — удивилась Альбина.

— За довольного клиента и качественную помощь. Инга мне уже отзыв прислала в соцсети. Говорит, такого гениального решения она от меня и ждала. А теперь можно и чай пойти пить.

Надя засмеялась, а Альбина задумалась — может ей в психологи пойти?

 

Автор: Светлана Кудрякова
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31.03.2023 16:59

«Умное зрение» позволит повысить бдительность граждан на пешеходных переходах ЮУЖД

31.03.2023 16:53

В Челябинске ищут подрядчика для обслуживания объектов незавершенного метро

31.03.2023 16:27

Поклонники Android не упускают возможности довести свой тариф до совершенства

31.03.2023 15:44

В Челябинской области отменили карантин по гриппу в больницах и соцучреждениях

31.03.2023 15:33

В Челябинске мужчина совершил смертельный прыжок с моста на Меридиане

31.03.2023 15:20

В Миассе водитель КАМАЗа наехал на горбольницу, прокуратура взяла дело на контроль

31.03.2023 15:15

Первые выходные апреля будут теплыми и ветреными

31.03.2023 15:08

Челябинские власти продадут с молотка три недостроя в двух районах

31.03.2023 14:20

Михаил Скоков: «В Челябинской области улучшилась раскрываемость преступлений»

31.03.2023 14:16

В Челябинской области вернули домой более 160 ошибочно мобилизованных

31.03.2023 13:41

В Челябинске на грани уничтожения оказался дом полного георгиевского кавалера

31.03.2023 13:21

Наталья Котова сообщила челябинцам о начале генеральной уборки города

31.03.2023 12:54

Андрей Дуда получил мандат депутата Заксобрания Челябинской области

31.03.2023 12:51

Надежда Рыльская провела встречу с жителями улицы Стахановцев по предстоящей застройке

31.03.2023 12:32

Челябинцам напомнили о закрытии движения трамваев до областной больницы с первого апреля

31.03.2023 12:29

Первого апреля стартует весенняя призывная кампания

31.03.2023 12:25

Двое коркинцев обвиняются в дерзких и циничных разбоях и грабежах

31.03.2023 12:13

Юная челябинская гимнастка завоевала полный комплект медалей чемпионата России

31.03.2023 12:02

Жители Магнитогорска ради выгоды устраивали фиктивные браки россиян с иностранцами

31.03.2023 11:58

АКРА: Кредитоспособность Челябинской области по-прежнему высока

31.03.2023 11:54

Государственная поддержка картофелеводства на Южном Урале увеличится втрое

31.03.2023 11:52

Челябинские депутаты предлагают прекращать уголовные дела в отношении тех, кто станет добровольцем

31.03.2023 11:36

Челябинские КВНщики покоряют телевизионные лиги Клуба веселых и находчивых

31.03.2023 11:18

Ситуацией со строительством в Челябинском городском бору заинтересовался Бастрыкин

31.03.2023 11:13

В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников

31.03.2023 09:40

Ученые ЮУрГУ нашли способ предсказывать долговечность композитов для авиации