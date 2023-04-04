Может, вам поспать?

Альбина договорилась встретиться с Надей в кафе.

Хоть девушки и были лучшими подругами, последнее время вырвать у Нади хотя бы полчаса свободного времени было практически невозможно. То она была на женском круге, то проводила мастермайнд, то записывала домашку для очередного обучения.

А тут сама позвонила и позвала на чашечку пуэра.

Альбина удивилась, но согласилась. Как раз «отвалился» клиент на маникюр, почему бы с Надюшкой не посидеть?

Девушка вышла из салона и не торопясь направилась к остановке общественного транспорта. Старенькая «Шкода» была в ремонте, поэтому приходилось добираться на перекладных.

Когда Альбина была уже в маршрутке и крепко держалась за стены и потолок на затейливых поворотах, в которые буквально влетал смелый и быстрый водитель, зазвонил телефон. Это была Надя.

— Альбин, ну ты прикинь, срочная запись. Вот никак не отменить. Я эту даму полгода ждала. Она только сейчас консультироваться согласилась. Езжай ко мне в кабинет. Буквально чуточку подождешь, и я с тобой на весь вечер.

Подруга даже ответить Альбине не дала возможности и нажала отбой.

— Ну что теперь, всё равно в пути, — послала мысленный импульс Наде Альбина.

***

В помещении было прохладно, царил приятный полумрак. На ресепшене никого не было, поэтому Альбина прошла к диванчикам незамеченной и не остановленной любопытной Аней, помощницей и администратором Нади.

Альбина налила себе немного воды из кулера, после лихой поездки хотелось ещё и валерианки. И села ждать, пока подруга закончит консультацию.

— Девочка, дорогая, у меня буквально 15 минут. Поэтому быстро решаем мою проблему, и я счастлива, — рядом с Альбиной, словно из-под земли, появилась милая блондинка лет 40-ка. Она явно принимала девушку за кого-то другого.

— Извините, вы, наверное... — но договорить экспрессивная особа не дала.

— Ты знаешь, можно, да, сразу на ты? Так вот, знаешь, дорогая, я тебе предысторию вопроса рассказывала. А что дальше делать? У астролога я уже была, только десятку зря отдала. Толку ноль, зеро. На гвоздях стояла, на йоге была. Ретроградного Меркурия сейчас нет. Вот не знаю я, что делать, и всё. Ты как психолог помоги. Где мне ресурс взять?

Альбина во все глаза смотрела на женщину. Она честно хотела признаться, что к психологии вообще не имеет никакого отношения. А всё, чем может помочь, так это ногти красивые сделать.

— Может, вам поспать? — неожиданно для неё самой вырвалось у Альбины. Этот совет ещё в детстве ей давала мама, когда дела шли плохо, а настроение уходило в закат.

— Девочка, ну какой сон? Какой? Мне проект сдавать, завтра запуск курса. Дел вагон. А ты — поспать.

— Ну на гвозди же вы успели сходить.

— Успела. Полчаса выделила и зря... А ведь это мысль, дорогая. Неплохая мысль.

И женщина достала из сумочки последнюю версию модного смартфона.

— Аллё, Любочка, отмени завтра гвозди. Вот так возьми и отмени. И что, что оплачены. Не из твоего ж кармана. Не пойду. Я спать буду.

Дама довольно подмигнула Альбине и также стремительно удалилась.

— Альбина, привет, — из кабинета вышла как всегда элегантная Надя. — Прости за накладочку. Но подождать надо ещё чуточку. У меня важная клиентка появилась. Решу с ней вопрос и сразу чай пить пойдём. Она вот прямо сейчас подойти должна.

— Блондинка такая, лет 40?

— Ага, она. Ты откуда знаешь.

— Она ушла уже.

— Не может быть. Консультация только через 5 минут.

— Видимо, раньше пришла. И я её это, случайно... кажется... проконсультировала... — Альбина виновато улыбалась. — Я её спать отправила.

Надя смотрела на подругу так, как будто та украла у неё последний кусок сахар.

— Вот тебе 25 000, — совладав с собой, ответила Надя.

— За что? — удивилась Альбина.

— За довольного клиента и качественную помощь. Инга мне уже отзыв прислала в соцсети. Говорит, такого гениального решения она от меня и ждала. А теперь можно и чай пойти пить.

Надя засмеялась, а Альбина задумалась — может ей в психологи пойти?