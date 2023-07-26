МТС разогнала мобильный интернет в «золотой долине»

МТС, цифровая экосистема, сообщает об усилении LTE-сети в Миассе. Установка дополнительного телеком-оборудования позволила увеличить скорость мобильного интернета более чем на 20% в центре города, а также в популярных местах отдыха вблизи Миасса.

МТС улучшила связь в центральной части города – по улице 8 июня, проспекта Автозаводцев, дворца автомобилестроителей, Тургоякском шоссе, в районе автовокзала и Предзаводской площади. Рост скорости мобильного интернета также отметят жители многоэтажек, расположенных в районе Машгородка, по улице Богдана Хмельницкого и проспекта Октября.

Жители Миасса и путешественники выйдут в сеть на высокой скорости в районе Тургояка и других водоемов города – прудов Поликарпов и Чистый, а также у озера Ильменское. С помощью быстрого мобильного интернета отдыхающие смогут делиться пейзажами Уральских гор и Тургояка, который называют «младшим братом Байкала». Комфортную скорость интернета отметят посетители многочисленных баз отдыха и санаториев, коттеджных поселков и кемпингов, расположенных береговой линии озера. Благодаря стабильному покрытию 4G гости Миасса смогут в поездке самостоятельно познакомиться с экспонатами минералогического музея, узнать истории золотодобытчков и легенды об Емельяне Пугачеве, а также построить маршрут по связанным с ним местам.

«С помощью Big Data МТС мы определяем места, к которым растет интерес местных жителей и туристов и с учетом этого работаем на опережение – усиливаем сеть и расширяем ее емкость там, где это будет востребовано. Город Миасс и его жемчужина – озеро Тургояк – яркий пример территории, которая с каждым годом привлекает все большее количество отдыхающих вне зависимости от сезона. Для того, чтобы наши абоненты могли с комфортом пользоваться привычными сервисами экосистемы МТС даже в моменты пиковых нагрузок в рекреационных зонах, мы расширяем покрытие и создаем запас прочности нашей сети», – рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

С начала года МТС улучшила покрытие мобильного интернета 4G в горнозаводской зоне Челябинской области – Сатке, Юрюзани и Катав-Ивановске, на севере региона – в Верхнем Уфалее, Кыштыме, а также в других городах Южного Урала.