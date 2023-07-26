26.07.2023
Каяки и сапборды: на Южном Урале прошел гребной марафон Жемчужный
26.07.2023
Гастроэнтеролог назвала признаки больной печени
26.07.2023
ММК за полгода направил на социальные и благотворительные программы почти 1,5 миллиарда рублей
26.07.2023
Управление Россельхознадзора обратилось в Челябинскую природоохранную прокуратуру
26.07.2023
Искусство с неограниченными возможностями: в Челябинске открывается новая выставка
26.07.2023
Восьмое чудо появилось в семье Беловых из Челябинской области
МТС разогнала мобильный интернет в «золотой долине»
18.07.2023
Южноуральцы станут участниками всероссийской олимпиады по программированию от МТС
17.07.2023
МТС запустила новую линейку экосистемных тарифов
13.07.2023
МТС внедрит технологии машинного зрения для мониторинга состояния объектов «Россети Урал»
07.07.2023
Путешествия по Кыштыму и другим городам Челябинской области станут комфортнее
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023