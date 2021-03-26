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Мухометьярова: Я не хочу, чтобы судили директоров школ

В Челябинской области за пять с небольшим лет только в одном Златоусте попали под уголовное преследование восемь директоров образовательных организаций.

Такие данные привела депутат Законодательного собрания Ольга Мухометьярова и попросила руководителя регионального полицейского главка взять этот вопрос под личный контроль.

По словам депутата, с 20005 года она ведет подсчет директоров школ, которые попали под уголовное преследование, отправились в места лишения свободы и лишились возможности работать в отрасли образования.

«Это связано с тем, что учредители муниципальных образовательных организаций недофинансируют объекты и директора вынуждены брать деньги из фонда оплаты труда, который финансируется из регионального бюджета, и направлять их на ремонты», - пояснила парламентарий и отметила что ей известно о восьми таких случаях.

По ее словам, на сегодня школы не получают должного финансирования на проведение ремонтов, при этом они несут личную ответственность перед многочисленными надзорными органами – Ростехнадзором, Роспотребнадзором, Пожнадзором.

«Последние события в Златоустовском городском округе показали, что директор школы свою честь, достоинство и деловую репутацию, к сожалению, защитил таким печальным образом», - напомнила Мухометьярова о недавнем трагическом случае. Напомним, в марте после проверки школы №1 в Златоусте покончил с собой 46-летний директор учебного заведения. Мужчина оставил предсмертную записку, в которой объяснил причины добровольного ухода из жизни (по одной из версий – давление со стороны правоохранительных органов).

Недавно депутату поступило обращение директора из Верхнеуральского района. «Он с 2019 года находится в определенных взаимоотношениях с правоохранительными органами только потому, что хотел создать лучшие условия для детей, за жизнь, здоровье и обучение которых отвечает», - поясняет Ольга Мухометьярова.

Парламентарий подчеркнула, что директора не являются распорядителями бюджета и им сложно находиться в действующих условиях (не имея нужного количества средств соблюдать все требования к учебному заведению).

Спикер Владимир Мякуш не согласился с депутатом: «Директора являются распорядителями бюджета. Деньги даются непосредственно школе, и руководитель непосредственно определяет направление расходования средств, зарплату».

«Я не хочу, чтобы судили директоров», - пыталась донести свою позицию и обеспокоенность Ольга Мухометьярова.

«Я тоже не хочу. Но если они нарушают закон, то их судить надо», - твердо завершил обсуждение вопроса спикер.

Мухометьярова попросила врио начальника ГУ МВД по региону Сергея Богдановского, проанализировать ситуацию и взять вопрос под свой персональный контроль.