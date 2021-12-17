На АЗ «УРАЛ» провели экскурсию воспитанникам Центра помощи детям Челябинской области

В четверг, 16 декабря, на автомобильном заводе «УРАЛ» с ознакомительной экскурсией побывали воспитанники Центра помощи детям Челябинской области – нынешние и будущие выпускники школ. Визит состоялся в рамках проекта «Семестр важных дел», реализуемого Академией профессионального образования (г. Челябинск) при поддержке Министерства социальных отношений Челябинской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Узнать, чем живет градообразующее предприятие Миасса, в специалистах каких профессий нуждается на завод прибыли около двух десятков детей – воспитанники миасских центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, также центров других городов Челябинской области.

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Первым пунктом в программе пребывания юных гостей на автозаводе стало посещение производственной площадки – ребята посетили агрегатный корпус. Экскурсию по цеху провела ведущий инженер-технолог ИТЦ Елена Беспалова и представители цеха.

Далее гости поднялись в конференц-зал, где перед ними выступила начальник Отдела подбора и адаптации персонала Ольга Писаренко. Она рассказали о том чем занимается автомобильный завод «УРАЛ», его структуре и направлениях деятельности, об основных профессиях, востребованных в компании в настоящее время. Также с большим интересом ребята выслушали рассказ о том, какие на автозаводе существуют социальные программы и меры поддержки и адаптации молодых специалистов.

Было отмечено, что автозавод «УРАЛ» реализует программу целевого обучения студентов. Это замечательная возможность для выпускников школ, которые хотят получить специальность тем или иным образом связанную с машиностроением (и в которой у завода есть нужда) заключить с предприятием договор и отучиться за его счет. Молодой специалист, заключивший договор целевого обучения, будет гарантированно трудоустроен после окончания средне-специального или высшего учебного заведения. В процессе же обучения он будет иметь возможность прохождения практики и стажировки на предприятии.

Завершающим пунктом посещения градообразующего предприятия Миасса стал Музей трудовой славы уральских автомобилестроителей. Так как Музей совсем недавно преобразился и стал суперсовременным и интерактивным, ребята буквально с горящими глазами рассматривали экспонаты и внимательно слушали экскурсовода, заведующую Музеем Татьяна Ильинкову.

В заключении экскурсии гости поблагодарили заводчан за радушный прием и на память об этой встрече вручили им в качестве подарка книги и благодарственный адрес от директора Академии профессионального образования Елены Смирновой «за социализацию детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за профориентационную работу». В письмах в адрес генерального директора АЗ «УРАЛ» Павла Яковлева и директора по персоналу предприятия Ольги Филоненко отмечается: «Замечательно, что коллектив службы персонала предприятия АЗ «УРАЛ» с профессионализмом помогает будущим выпускникам выстроить свою профессиональную траекторию в рамках регионального проекта социальной адаптации детей. Признательны за высокий уровень организованной профориентационной работы на АЗ «УРАЛ» для детей в трудной жизненной ситуации. Желаем вам и коллективу службы персонала здоровья, успехов, благополучия».

В свою очередь представители принимающей стороны также вручили юным друзьям подарки в виде сувенирной продукции и каждому ребенку яркую новогоднюю открытку с изображением «Урала», в которой говорится о том, что для промышленного комплекса нашей страны важен профессиональный вклад перспективной и трудолюбивой молодежи, что двери завода всегда открыты для молодых и талантливых. Здесь же – контакты Отдела подбора и адаптации персонала АЗ «УРАЛ», чтобы ребята в любое время могли набрать указанный номер телефона и задать интересующие их вопросы, связанные с трудоустройством, с прохождением стажировки или практики, или любыми другими условиями для молодых трудоустраивающихся сотрудников.

СПРАВКА

Автомобильный завод «УРАЛ» является одним из ведущих российских производителей грузовых автомобилей и специальных пассажирских транспортных средств. Предприятие предлагает широкий модельный ряд полноприводных и неполноприводных автомобилей, работающих как на дизельном, так и на газомоторном топливе. Линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин, на платформе «Урал» монтируется более 400 видов спецтехники и навесного оборудования. Реализация продукции осуществляется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает в себя более 30 дилерских и 150 сервисных центров в России и других странах. Грузовики поставляются и эксплуатируются более чем в 40 странах мира. С 2019 года АО «Автомобильный завод «УРАЛ» входит в Холдинг «Объединенная машиностроительная группа» (ОМГ). Предприятие находится в г. Миасс Челябинской области.