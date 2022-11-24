24.11.2022
Названы лучшие и худшие маршруты Челябинской агломерации
24.11.2022
На экспресс-расчистку тротуаров от снега челябинцам рассчитывать не стоит
24.11.2022
Магнитогорец, который зарезал жену и пытался убить сына, отправлен в СИЗО
24.11.2022
Бажовский фестиваль обернулся для жителя Миасса уголовным делом
24.11.2022
Ученые Сбера представили MedBench — платформу для решения ИИ-задач в медицине
24.11.2022
Воспользовавшись услугой BlaBlaCar, пятеро южноуральцев получили травмы
На экспресс-расчистку тротуаров от снега челябинцам рассчитывать не стоит
Названы сроки, установленные контрактом и ГОСТом
23.11.2022
Южноуральцев предупреждают о снегопадах
14.11.2022
Челябинск ждет поставку инклюзивного оборудования для нового сквера
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Дороги Челябинска расчищают и готовят к заморозкам
31.10.2022
Челябинск дополнительно закупил 24 новых остановочных павильона
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022