На экспресс-расчистку тротуаров от снега челябинцам рассчитывать не стоит

Чиновники администрации Челябинска обнародовали условия контрактов для дорожных подрядчиков. Признав, что с учетом осадков создается впечатление, что дороги не чистят, они сослались на сроки, установленные контрактом и ГОСТом.

В них сказано следующее:

- после окончания снегопада проезжая часть должна быть очищена в течение шести часов;

- на ликвидацию наката (уплотненного снега) и зимней скользкости (гололед) отводится шесть часов;

- очистка тротуаров от рыхлого снега — сутки после завершения снегопада;

- на вывоз сформированных снежных валов отводится 9 суток. Валы должны формироваться так, чтобы не создавать опасных ситуаций на дорогах.

Несоблюдение требований контракта грозит предписанием и штрафными санкциями, добавили в мэрии.

Так что придется потерпеть временные «снежные» неудобства.