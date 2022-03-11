На кону – жизнь: бездомной собачье семье из Челябинска срочно нужна помощь человека

Бездомной собачьей семье из Челябинска осталось сделать последний рывок на пути к безопасной и сытой жизни в одном из лучших приютов для безнадзорных животных южноуральской столицы «Хатико».

Историю мамы-собаки и троих ее детей-подростков агентство «Урал-пресс-информ» уже рассказывало ранее.

В прошлом доверчивая рыжая красавица была обычной домашней собакой, жила в частном доме поселка Першино. Хозяйка дом продала, свою питомицу бросила. Уже будучи бездомной, собака ощенилась. И вместе с тремя выжившими детьми осталась жить возле дома, который по-прежнему считала своим, на обочине дороги (а по сути, оказалась, вместе со своим потомством, на обочине жизни).

Живущая по соседству Зарина, которая вместе с другими неравнодушными жительницами Першино, регулярно подкармливала хвостатое семейство, рассказала, что летом прошлого года соседи вызвали отлов - всех четырех членов собачьей семьи стерилизовали и чипировали.

Тем временем, пустовавший какое-то время дом купили, сад вырубили, а собак попытались выгнать.

«Но куда им идти? Если для них это место стало домом, они не бродячие, никуда не уходят, люди кормят по возможности... Мама ласковая, ручная, щенки диковаты... Новый хозяин дома категорически против нахождения собак на его территории...», - рассказала Зарина.

Боясь за животных, которых могли отравить или еще как-то навредить им, жительницы Першино стали усиленно думать, как им помочь. В результате связались с приютом «Хатико», имеющим хорошую репутацию среди зоозащитников, и там согласились взять всех четверых животных к себе. Как говорит Зарина, осталось сделать последний - самый главный - рывок.

«Всю семью берут в один из лучших приютов Челябинской области, за что мы безумно благодарны Екатерине Ковалишиной. Мама-собака находится на стационаре, ее мы доставим самостоятельно. Щенков будут ловить профессионалы. Завтра, 12-го марта, отлов приедет на улицу Аральскую, где живут щенки. Необходимо собрать семь тысяч рублей на его оплату. Мы открываем срочный сбор и просим вас о помощи. Уже второй год мы боремся за этих собак. Не бросайте! Нам также необходима физическая помощь и помощь машиной!» - написала Зарина.

Номер карты, на которую каждый желающий помочь может перечислить необходимую сумму: 5469 7200 1395 1740 (Сбербанк, получатель Ирина Сергеевна С). По всем вопросам звонить по номеру: 8 (951)480-30-33.

Напомним, мама-собака недавно перенесла операцию по удалению сильно поврежденного (в результате нападения других бездомных животных хвоста).