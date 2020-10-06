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На «Маяке» усилят контроль за соблюдением «противовирусных» мер

Общество
Сегодня, 09:29
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На сегодня коронавирус подтвержден у 48 работников «Маяка».  «Однако, до критической точки еще далеко», - считают на предприятии и подчеркивают, что эпидемическое благополучие предприятия зависит от самих работников, от четкого исполнения ими всех рекомендаций.

По словам главного инженера предприятия Юрия Юлдашева, на сегодня степень готовности предприятия к вызовам коронавируса в разы выше, чем была весной.

«Четко отлажено взаимодействие с эпидемиологами, нет проблем с поставками дезинфицирующих средств, организован забор проб силами предприятия, - отмечает Юлдашев. - Есть большой запас средств индивидуальной защиты». На комбинате проводится обработка служебных автобусов. Планируется проводить проверки соблюдения мер безопасности в подразделениях.

По словам Юлдашева, в случае необходимости «Маяк» готов вывести на удаленную работу персонал из вспомогательных подразделений, На сегодня составлен реестр критически важного персонала для выполнения функций. Но пока применять его не требуется. «Более того, нет даже необходимости ограничивать работу отделов питания или управления реабилитации, как это было сделано весной: сегодня эти подразделения работают в штатном режиме», - уточнил главный инженер.

На ПО «Маяк» напоминают, что меры безопасности по коронавирусу на предприятии действуют с апреля2020 года.

Фото: Мы с Маяка (ВКонтакте)

 

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Теги
коронавирус
ПО Маяк
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