На месте Каширинского рынка в Челябинске вырастут высотки среди зелени

В Калининском районе Челябинска компания «Голос.Девелопмент» за пять лет возведет современный жилой комплекс на месте бывшего Каширинского рынка.

У жителей нового городского квартала будет и собственный сквер, и подземная парковка. Жилая площадь составит 116 тысяч 444 квадратных метра, площадь застройки – 18 тысяч 26 «квадратов».

Компания-застройщик обещает челябинцам продуманную инфраструктуру.

О том, как будет происходить - по инициативе правообладателя земельного участка - комплексное развитие территории бывшего Каширинского рынка, представитель застройщика сегодня, 29 июня, рассказал главе Челябинска Наталье Котовой, в том числе о том, что дома здесь будут разной высоты – от семи до 23-х этаже.

В проекте будущего микрорайоне большое внимание уделено благоустройству дворов, организации мест отдыха и прогулок под открытым небом, архитектуре зданий.

Важно, что здесь появятся не только жилые дома, но и школа с детским садом. На первых этажах, помимо кафе, можно будет разместить учреждения дополнительного образования и спорта.

«Уверена, комплекс станет украшением Калининского района и улучшит качество жизни не только самих новоселов, но и жителей близлежащих микрорайонов», - отметила Наталья Котова.

Тем временем, власти Калининского района организовали конкурс на лучшее новое название остановки общественного транспорта «Каширинский рынок», которую переименуют как раз таки в связи со строительством на улице Братьев Кашириных нового жилого комплекса.