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Свежие овощи и необычные аксессуары

На площади Революции в Челябинске открылась сезонная ярмарка

Фото: 
Мария Белова
Общество
Сегодня, 21:15
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Автор: 
Мария Белова

В центре Челябинска, на площади Революции, сегодня, 5 сентября, открылось новое общественное пространство.

До декабря жители города могут посетить 20 торговых павильонов, зону отдыха и в выходные дни поучаствовать в развлекательной программе со своими детьми.

«Команда администрации Челябинска в этом проекте собрала лучший опыт других городов. Получилась не ярмарка, не базар, а зона, в которую приходят отдыхать. Здесь можно приобрести аксессуары, которых нет в розничной сети, товары собственного производства. Например, казаки с самого утра продают помидоры и огурцы», – рассказал корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Также он отметил, что каждую неделю общественное пространство будет обновляться – челябинцев ждет много сюрпризов.

В этом году, в апреле, городскую ярмарку планировали открыть около ледовой арены «Трактор». Под нее и были изготовлены конструкции, которые сейчас размещены на площади Революции. Однако из-за карантина ярмарку пришлось отложить.

 

 

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Автор: 
Мария Белова
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