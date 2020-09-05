На площади Революции в Челябинске открылась сезонная ярмарка

В центре Челябинска, на площади Революции, сегодня, 5 сентября, открылось новое общественное пространство.

До декабря жители города могут посетить 20 торговых павильонов, зону отдыха и в выходные дни поучаствовать в развлекательной программе со своими детьми.

«Команда администрации Челябинска в этом проекте собрала лучший опыт других городов. Получилась не ярмарка, не базар, а зона, в которую приходят отдыхать. Здесь можно приобрести аксессуары, которых нет в розничной сети, товары собственного производства. Например, казаки с самого утра продают помидоры и огурцы», – рассказал корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Также он отметил, что каждую неделю общественное пространство будет обновляться – челябинцев ждет много сюрпризов.

В этом году, в апреле, городскую ярмарку планировали открыть около ледовой арены «Трактор». Под нее и были изготовлены конструкции, которые сейчас размещены на площади Революции. Однако из-за карантина ярмарку пришлось отложить.