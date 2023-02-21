На Таганае создают место экологических встреч

В НП «Таганай» (Челябинская область) готовится к открытию эколого-просветительский комплекс, являющийся совместным проектом национального парка и благотворительного фонда «Возрождение природы».

Благодаря поддержке фонда на Таганае впервые появится стационарная площадка для проведения экозанятий, лекций и встреч.

Утепленную беседку в настоящее время возводят в Центральной усадьбе, затем ее оснастят всем необходимым: стендами с информацией, мультимедиа, мобильной мебелью и оборудованием для уроков.

Продолжится и обустройство тропы «На краю леса» - на всем ее протяжении будет устроен деревянный настил, на маршруте появятся информационные стенды, а также места отдыха и беседки.

Еще одним элементом комплекса станет мобильная площадка, с которой представители национального парка смогут участвовать в различных выставках и форумах. Главная цель обустройства этой площадки – появление возможности донести до посетителей информацию о заповедной системе России и охране природы, национальном парке «Таганай» и основах экологического туризма, особенностях природы Южного Урала и его туристических возможностях.

«Эколого-просветительский комплекс позволит максимально эффективно наладить работу с разными категориями посетителей «Таганая» - от дошкольников и школьников до местных жителей, пенсионеров и приезжающих в парк из разных городов России туристических групп», - отметила директор национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова.

Первые занятия на площадке нового комплекса начнутся в апреле этого года. К декабрю планируется полностью завершить оформление и обустройство беседки для проведения мероприятий, тропы «На краю леса» и шатра с мобильной экспозицией.

Общая сумма гранта благотворительного фонда «Возрождение природы» составит пять миллионов 597 тысяч рублей.