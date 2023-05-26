На трех улицах Челябинска кипит работа по капремонту трамвайных путей

На трех улицах Челябинска – Свердловском проспекте, Труда и проспекту Победы – кипит работа по капитальному ремонту трамвайных путей.

Как сообщает сегодня, 26 мая, телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», на участке от Блюхера до Воровского на Свердловском проспекте уже завершается укладка рельсов (здесь впервые в истории города укладывают рельсы 25-метровые рельсы – вместо привычных: длиной 12,5 метра).

На других участках этой улицы ситуация обстоит так: между Воровского и Карла Либкнехта подходит к концу укладка шпалы; между Карла Либкнехта и Сони Кривой – все готово к укладке рельсов; на участке от Сони Кривой до проспекта Ленина осуществляется раскладка шпалы; на участке от проспекта Ленина до Коммуны ведется подготовка котлована; между Коммуны и Труда продолжается демонтаж старых трамвайных путей.

На участке от Свердловского проспекта до Красной на улице Труда ведутся подготовительные работы к демонтажу старых трамвайных путей.

На проспекте Победы – на участке между улицами Болейко и Кирова – идет подготовка котлована.