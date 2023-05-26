26.05.2023
На трех улицах Челябинска кипит работа по капремонту трамвайных путей
26.05.2023
Жителям Меседы вручили благодарности за участие в тушении пожара в «Зигальге»
26.05.2023
Главу Нагайбакского района выберут их трех кандидатов
25.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 25 мая (18+)
25.05.2023
Руководитель фракции справедливороссов в Заксобрании прокомментировал обращение губернатора
25.05.2023
В Челябинске на выходные закроют движение троллейбусов до парка Гагарина
На трех улицах Челябинска кипит работа по капремонту трамвайных путей
17.05.2023
Впервые в Челябинске: на Свердловском проспекте укладывают 25-метровые рельсы
16.05.2023
Челябинские трамваи изменят свои маршруты на время ремонта путей по проспекту Победы
15.05.2023
Челябинцам рассказали о ходе ремонта трамвайных путей на трех улицах
12.05.2023
В Челябинске в выходные дни трамваи №18 и №22 изменят маршруты
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023