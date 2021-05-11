На всех кладбищах Челябинска дежурит полиция

Православный мир сегодня, 11 мая, отмечает Радоницу — день поминовения усопших. В день светлого праздника родственники по традиции посещают могилы близких, убираются и сажают цветы.

В День поминовения усопших сотрудники полиции Челябинска осуществляют охрану общественного порядка на кладбищах. Задействованы представители частных охранных организаций, добровольных народных дружин и казачеств.

«Перед заступлением на службу до полицейских была доведена информация о соблюдении мер личной безопасности, предупреждении и пресечении правонарушений, проявлении повышенной бдительности, указано на оперативность реагирования на сообщения о происшествиях. Особое внимание полицейских акцентировано на вежливом и корректном общении с гражданами», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Инспекторами ГИБДД обеспечивается безопасность дорожного движения, принимаются дополнительные меры по недопущению заторовых ситуаций на дорогах вблизи мест захоронения. В связи с этим полицейские просят водителей не оставлять личный транспорт на проезжей части, быть предельно внимательными, осуществлять движение и парковку транспортных средств строго в установленных для этих целей местах.

Напомним, первый общецерковный день поминовения усопших после Пасхи называются Радоницей. Это девятый день после праздника Светлого Воскресения Христова и вторник после Светлой седмицы. В этот день принято посещать храмы, а затем могилы усопших. По традиции туда несут куличи и пасхальные яйца. Но устраивать «пиршество» на могилах не советуют, лучше отдать еду нуждающимся. Это же касается у употребления спиртного. Не рекомендуется.

Также на Радоницу запрещено спорить, ссориться и сквернословить. Лучше вспоминать добрым словом усопших.