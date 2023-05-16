16.05.2023
КВН в Челябинске: участники лиги «Открытая Уралка» встретятся в четвертьфинале
16.05.2023
На Зюраткуле выхаживают новорожденного лосенка, который потерял маму в горящем лесу
16.05.2023
В Озерске осужден сотрудник ритуальной фирмы, который нанял стрелка для устрашения конкурента
16.05.2023
Экс-главу Катав-Ивановского района оставили на свободе
16.05.2023
В Магнитогорске увековечили имя главного архитектора
16.05.2023
«Мульти-Пульти Фест» для челябинцев и гостей города
На Зюраткуле выхаживают новорожденного лосенка, который потерял маму в горящем лесу
02.04.2022
В нацпарке «Зюраткуль» собака посетителя напала на косулю Мурку
14.11.2018
В национальном парке «Зюраткуль» потеряться будет сложнее
13.11.2018
Национальный парк «Зюраткуль» отметил 25-летний юбилей
16.07.2018
В национальном парке «Зюраткуль» увеличилась лосиная семья
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023