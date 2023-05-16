На Зюраткуле выхаживают новорожденного лосенка, который потерял маму в горящем лесу

В Доме лося «Сохатка», расположенном на территории национального парка «Зюраткуль» в Челябинской области, выхаживают новорожденного лосенка, спасенного на лесном пожаре.

Очаровательную малышку, которую мама-лосиха потеряла в горящем лесу вблизи поселка Коркодин, приехала сюда из Верхнего Уфалея. Сохатой крохе, найденной при тушении пожара, всего несколько дней от роду, теперь она набирается сил в реабилитационном центре для лосят, оставшихся сиротами.

Как рассказали в нацпарке, после того как пожар был потушен, малышку хотели отдать маме, но отыскать лосиху, увы, не смогли.

«Девочку назвали Искорка и передали егерю Уфалейского охотобщества, который, в свою очередь, и передал ее в реабилитационный центр - Дом лося «Сохатка» в национальном парке «Зюраткуль». А еще наша лосиха Дарёна принесла двух очаровательных лосят. Обычно Дарёнка дарит потомство в День Победы, но в этом году немного поспешила и отелилась пораньше. На подходе - лосята от Василины, она вот-вот должна родить. Ждём новое пополнение с нетерпением!» - порадовал новостями о прибавлении сохатых жителей в Доме лося нацпарк «Зюраткуль».

На фото – Дарёнкины малыши.